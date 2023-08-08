Почему не все украинцы получат прибавку к пенсии после 70 лет

Украинцы, пересекшие отметку 70 лет, теперь могут рассчитывать на ежемесячную дополнительную сумму к своей пенсии. Размер этой надбавки зависит от возраста пенсионера.

Однако важно отметить, что не все пенсионеры в возрасте 70 лет и старше получают эту дополнительную поддержку, сообщает "На пенсии".

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Следует помнить, что в случае когда сумма пенсии превышает 10 340 гривен, право на возрастную надбавку теряется. Также следует отметить, что эта прибавка может не быть начислена сразу.

По сообщениям Пенсионного фонда Украины, ежемесячно перед начислением пенсий на следующий выплатный период проводятся все необходимые расчеты. Это также касается установления ежемесячной дополнительной поддержки в размере 300 гривен для пенсионеров, достигших 70 лет.

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Выплаты пенсий производятся с 4 по 25 число каждого месяца. То есть например, если пенсионер отметил свое 70-летие 22 июля, то уже в этом месяце ему начисляется пенсия с учетом дополнительной суммы в размере 300 гривен. Следует отметить, что сведения для выплаты пенсий в следующем месяце готовятся накануне. Таким образом, на следующий месяц пенсионер получит уже полный размер дополнительной поддержки.

Поэтому если размер пенсии пенсионера составляет менее 10 340 гривен, и он достиг возраста 70 лет, то дополнительная сумма в размере 300 гривен будет начисляться автоматически. Стоит отметить, что эта помощь оплачивается в первый месяц после достижения пенсионером 70-летия со дня его рождения.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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