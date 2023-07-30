Кто из пенсионеров получит надбавки в августе: ответ ПФУ

Следует отметить, что перерасчет пенсий в целом до конца 2023 года не планируется. Но уже в августе этого года некоторые категории пенсионеров смогут получить надбавки.

Прибавки к пенсиям для некоторых категорий населения осуществляются с августа месяца. Пенсионный фонд Украины сообщил, что это повышение будет касаться неработающих пенсионеров.

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Эти доплаты предусмотрены для неработающих пенсионеров. В то же время для работающих лиц пересмотр стажа и перерасчет пенсий происходит раз в два года. Потому пенсионеры, которые продолжают работать, не получат таких надбавок.

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Напомним, что граждане имеют право назначать пенсию, получать ее и одновременно работать, даже в той же должности, за исключением пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет. Пенсия по возрасту может возрастать ежегодно на 1% при страховом стаже от 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Стоит отметить, что утратившие трудоспособность лица не получают дополнительных надбавок, кроме суммы, превышающей 1% прожиточного минимума.

Размер доплаты для пенсионеров ограничен и не может превышать 20,93 грн. Например, если у пенсионера более обязательный страховой стаж на 10 лет, то его доплата будет составлять 209,30 гривен.

Важно помнить, что изменение размера прожиточного минимума может также повлиять на размер доплаты. Сверхурочный стаж учитывается только после увольнения с работы.

Кроме доплат к пенсиям по стажу, существуют также обязательные надбавки, которые назначаются автоматически. Например, пенсионеры от 70 до 80 лет могут получать дополнительные суммы к своей пенсии. В зависимости от возраста размер этих надбавок колеблется от 300 до 570 гривен. Кроме того, независимо от возраста, пенсионеры могут получать 800 гривен, если нуждаются в дополнительном уходе и проживают самостоятельно.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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