Хто з пенсіонерів отримає надбавки у серпні: відповідь ПФУ

Варто зазначити, що перерахунок пенсій загалом до кінця 2023 року не планується. Але вже у цьому серпні деякі категорії пенсіонерів зможуть отримати надбавки.

Надбавки до пенсій для деяких категорій населення здійснюються з серпня місяця. Пенсійний фонд України повідомив, що це підвищення стосуватиметься непрацюючих пенсіонерів.

Читайте також: Українцям пояснили, хто може достроково вийти на пенсію та що для цього потрібно

Зазначимо, що ці доплати передбачені для непрацюючих пенсіонерів. У той же час, для працюючих осіб перегляд стажу та перерахунок пенсій відбувається раз на два роки. Тому пенсіонери, які продовжують працювати, не отримають таких надбавок.

Відео дня

Нагадаємо, що громадяни мають право призначати пенсію, отримувати її і одночасно працювати, навіть на тій же посаді, за винятком пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років. Пенсія за віком може зростати щороку на 1% при наявності страхового стажу від 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Варто зазначити, що особи, які втратили працездатність, не отримують додаткових надбавок, крім суми, що перевищує 1% прожиткового мінімуму.

Розмір доплати для пенсіонерів обмежений і не може перевищувати 20,93 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер має понад обов'язковий страховий стаж на 10 років, то його доплата складатиме 209,30 гривень.

Важливо пам'ятати, що зміна розміру прожиткового мінімуму також може вплинути на розмір доплати. Понаднормовий стаж враховується лише після звільнення з роботи.

Окрім доплат до пенсій за стажем, існують також обов'язкові надбавки, які призначаються автоматично. Наприклад, пенсіонери віком від 70 до 80 років можуть отримувати додаткові суми до своєї пенсії. Залежно від віку, розмір цих надбавок коливається від 300 до 570 гривень. Крім того, незалежно від віку, пенсіонери можуть отримувати 800 гривень, якщо потребують додаткового догляду і проживають самостійно.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!