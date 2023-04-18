Світла седмиця 2023: традиції та заборони Святого тижня

Перший тиждень після Великодня має багато назв: Світла седмиця, Пасхальний тиждень, Світлий тиждень, Святий тиждень. Цей період охоплює сім днів – Великдень та шість днів після нього.

У 2023 році Світлий тиждень припадає на період з 16 по 22 квітня. У ці сім днів посту немає у середу та п'ятницю. Самовільно накладати на себе піст заборонено. У Світлий тиждень прийнято веселитись та відпочивати.

Перший понеділок після Великодня: Поливаний понеділок

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У цей день існує традиція обливати одне одного водою. Зазвичай, хлопці обливають дівчат, за що отримують у подарунок писанки. Крім того, у цей день прийнято ходити в гості, але ходять лише чоловіки.

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Вівторок Великоднього тижня

Цього дня продовжують ходити у гості – тепер лише жінки. Чоловіки залишаються вдома.

Середа Великоднього тижня

Цей день також називали “Хороводниця" – люди починали водити хороводи аж до Святої Трійці. Крім того, влаштовувались танці та різноманітні веселощі.

Четвер Великоднього тижня: Навський Великдень

Цей день також має назву Великдень мерців. Вважається, що у цей день звістка про те, що Великдень настав доходить до світу мертвих і вони приєднуються до святкування. У Навський Великдень прибирали могили на кладовищах. У цей четвер також було прийнято приглядати собі наречену. Робилось це так: дівчата збиралися групами, співали пісні та кликали весну. У цей час парубки приглядали собі кохану.

П'ятниця Світлої седмиці

У цей день відзначають свято ікони Божої Матері "Живоносне джерело", у церквах святять воду. Батьки дружини кликали до себе в гості батьків чоловіка. Незаміжні дівчата у Світлу п’ятницю вмивалися холодною водою та вірили, що вона допоможе їм бути здоровими та красивими увесь рік.

Субота Великоднього тижня

Цього дня можна братися до роботи по хаті, хоча веселощі та гуляння продовжувались.

Неділя Великоднього тижня: Червона гірка

Цей день носить назву Червона гірка. Він є першим днем поминального Радоницького тижня. У неділю незаміжнім дівчатам та неодруженим хлопцям заборонено було сидіти вдома – погана прикмета.

Що заборонено робити у Світлий тиждень:

– Протягом всього Святого тижня заборонено сумувати та плакати за померлими.

– Не можна дотримуватись посту у період Світлої Седмиці, навіть, якщо ви берете Причастя.

– Заборонено проводити панахиди у період Світлої седмиці.

– У Світлий тиждень заборонено вінчатися, але дозволено хрестити дітей.

– Заборонено викидати освячені продукти. Їх треба було з‘їсти, розділити з родичами або роздати бідним.

Нагадаємо, ми вже писали про заборони та традиції Поливаного понеділка

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