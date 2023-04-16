Що робити зі шкаралупою від крашанок: чому її не викидають

Шкаралупки від з'їдених крашанок краще не викидати, особливо якщо це освячені яйця. Здавна заведено збирати залишки від яєць, які готувалися до Великодніх свят.

Щоб утилізувати шкаралупки, варто зібрати їх та на третій день після Великодня закопати в саду чи на городі. Вважається, що тоді урожай буде багатим. Шкаралупу можна закопувати і в горщики з квітами, якщо у вас немає саду чи городу.

Читайте також: Що буде, якщо з'їсти яйце з двома жовтками – заборони та забобони

Здавна шкаралупу з освячених у церкві яєць використовували, як захисний оберіг від лиха та хвороб. Для цього її подрібнювали пальцями та складали маленький мішечок із бавовняної тканини червоного кольору. Цей мішечок вкладати дітям під подушки, аби вішали біля входу у будинок.

Відео дня

Шкаралупу крашанок ще клали в узголів'я на ліжку хворому. Люди вірили, що це допомагає зцілитися.

Для залучення удачі шкаралупу ламали на дрібні шматочки лівою рукою, примовляючи: "Скільки дрібних частин – стільки в мене буде удачею наповнених днів". Після ритуалу шкаралупу ховали у таємне місце та зберігали до наступного свята Великодня.

Церковники ж зазначають, що у шкаралупі великодніх яєць цінного нічого немає. Освячуючи продукти у великодніх кошиках, священник лише благословляє їх. Тому вони не стають якимись священними.

Однак, якщо ви клеїли чи ліпили на крашанки зображення з ликами святих, тоді варто шкаралупу віднести до храму – там її утилізують за церковними правилами.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!