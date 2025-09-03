Атака рф на Україну: через пошкодження залізничної інфраструктури запізнюється понад 20 потягів

У ніч проти середи, 3 вересня, російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі в Кіровоградській області. Внаслідок атаки пошкоджено колії, що призвело до значних затримок руху понад 20 поїздів.

Про це інформує Укрзалізниця. Через обстріл постраждала ділянка залізниці, що спричинило збої у графіку руху. Затримки торкнулися рейсів:

№76 Кривий Ріг – Київ

№75 Київ – Кривий Ріг

№79 Дніпро – Львів

№791 Кременчук – Київ

№790 Кропивницький – Київ

№121 Херсон – Краматорськ

№85 Запоріжжя – Львів

№38 Київ – Запоріжжя

№37 Запоріжжя – Київ

№51 Запоріжжя – Одеса

№789 Кропивницький – Київ

№119 Дніпро – Хелм

№31 Запоріжжя – Перемишль

№59 Харків – Одеса

№65/165 Харків – Черкаси, Умань

№102 Краматорськ – Херсон

№80 Львів – Дніпро

№120 Хелм – Дніпро

№86 Львів – Запоріжжя

№8 Одеса – Харків

№54 Одеса – Дніпро

№254 Одеса – Кривий Ріг

В "Укрзалізниці" наголосили, що ремонтні бригади вже працюють на місці, щоб якнайшвидше відновити рух і скоротити час затримок.

О 09:01 пресслужба компанії уточнила, що частина поїздів спрямована в об’їзд пошкодженої ділянки. Такі рейси можуть запізнитися до 7 годин. Серед них:

№75 Київ – Кривий Ріг

№791 Кременчук – Київ

№85 Запоріжжя – Львів

№79 Дніпро – Львів

№51 Запоріжжя – Одеса

№119 Дніпро – Хелм

№37 Запоріжжя – Київ

№31 Запоріжжя – Перемишль

№121 Херсон – Краматорськ

№59 Харків – Одеса

№65/165 Харків – Черкаси, Умань

Водночас низка рейсів досі очікує завершення відновлювальних робіт і продовжує затримуватися:

№76 Кривий Ріг – Київ

№102 Краматорськ – Херсон

№38 Київ – Запоріжжя

№80 Львів – Дніпро

№120 Хелм – Дніпро

№86 Львів – Запоріжжя

№54 Одеса – Дніпро

№254 Одеса – Кривий Ріг

№8 Одеса – Харків

Актуальний статус руху поїздів можна відстежувати на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Нагадаємо, Російська армія атакувала Україну дронами і ракетами.

