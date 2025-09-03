Атака РФ на Украину: из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры опаздывает более 20 поездов

В ночь на среду, 3 сентября, российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области. В результате атаки повреждены колеи, что привело к значительным задержкам движения более 20 поездов.

Об этом сообщает Укрзализныця. Из-за обстрелов пострадал участок железной дороги, что повлекло за собой сбои в графике движения. Задержки коснулись рейсов:

№76 Кривой Рог – Киев

№75 Киев – Кривой Рог

№79 Днепр – Львов

№791 Кременчуг – Киев

№790 Кропивницкий – Киев

№121 Херсон – Краматорск

№85 Запорожье – Львов

№38 Киев – Запорожье

№37 Запорожье – Киев

№51 Запорожье – Одесса

№789 Кропивницкий – Киев

№119 Днепр – Хелм

№31 Запорожье – Перемышль

№59 Харьков – Одесса

№65/165 Харьков – Черкассы, Умань

№102 Краматорск – Херсон

№80 Львов – Днепр

№120 Хелм – Днепр

№86 Львов – Запорожье

№8 Одесса – Харьков

№54 Одесса – Днепр

№254 Одесса – Кривой Рог

В "Укрзализныце" отметили, что ремонтные бригады уже работают на месте, чтобы как можно быстрее возобновить движение и сократить время задержек.

В 09:01 пресс-служба компании уточнила, что часть поездов направлена в объезд поврежденного участка. Такие рейсы могут опоздать до 7 часов. Среди них:

№75 Киев – Кривой Рог

№791 Кременчуг – Киев

№85 Запорожье – Львов

№79 Днепр – Львов

№51 Запорожье – Одесса

№119 Днепр – Хелм

№37 Запорожье – Киев

№31 Запорожье – Перемышль

№121 Херсон – Краматорск

№59 Харьков – Одесса

№65/165 Харьков – Черкассы, Умань

В то же время, ряд рейсов до сих пор ожидает завершения восстановительных работ и продолжает задерживаться:

№76 Кривой Рог – Киев

№102 Краматорск – Херсон

№38 Киев – Запорожье

№80 Львов – Днепр

№120 Хелм – Днепр

№86 Львов – Запорожье

№54 Одесса – Днепр

№254 Одесса – Кривой Рог

№8 Одесса – Харьков

Актуальный статус движения поездов можно отслеживать на официальном сайте Укрзализныци.

Напомним, Российская армия атаковала Украину дронами и ракетами.

