Атака РФ на Украину: из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры опаздывает более 20 поездов
В ночь на среду, 3 сентября, российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области. В результате атаки повреждены колеи, что привело к значительным задержкам движения более 20 поездов.
Об этом сообщает Укрзализныця. Из-за обстрелов пострадал участок железной дороги, что повлекло за собой сбои в графике движения. Задержки коснулись рейсов:
- №76 Кривой Рог – Киев
- №75 Киев – Кривой Рог
- №79 Днепр – Львов
- №791 Кременчуг – Киев
- №790 Кропивницкий – Киев
- №121 Херсон – Краматорск
- №85 Запорожье – Львов
- №38 Киев – Запорожье
- №37 Запорожье – Киев
- №51 Запорожье – Одесса
- №789 Кропивницкий – Киев
- №119 Днепр – Хелм
- №31 Запорожье – Перемышль
- №59 Харьков – Одесса
- №65/165 Харьков – Черкассы, Умань
- №102 Краматорск – Херсон
- №80 Львов – Днепр
- №120 Хелм – Днепр
- №86 Львов – Запорожье
- №8 Одесса – Харьков
- №54 Одесса – Днепр
- №254 Одесса – Кривой Рог
В "Укрзализныце" отметили, что ремонтные бригады уже работают на месте, чтобы как можно быстрее возобновить движение и сократить время задержек.
В 09:01 пресс-служба компании уточнила, что часть поездов направлена в объезд поврежденного участка. Такие рейсы могут опоздать до 7 часов. Среди них:
- №75 Киев – Кривой Рог
- №791 Кременчуг – Киев
- №85 Запорожье – Львов
- №79 Днепр – Львов
- №51 Запорожье – Одесса
- №119 Днепр – Хелм
- №37 Запорожье – Киев
- №31 Запорожье – Перемышль
- №121 Херсон – Краматорск
- №59 Харьков – Одесса
- №65/165 Харьков – Черкассы, Умань
В то же время, ряд рейсов до сих пор ожидает завершения восстановительных работ и продолжает задерживаться:
- №76 Кривой Рог – Киев
- №102 Краматорск – Херсон
- №38 Киев – Запорожье
- №80 Львов – Днепр
- №120 Хелм – Днепр
- №86 Львов – Запорожье
- №54 Одесса – Днепр
- №254 Одесса – Кривой Рог
- №8 Одесса – Харьков
Актуальный статус движения поездов можно отслеживать на официальном сайте Укрзализныци.
Напомним, Российская армия атаковала Украину дронами и ракетами.
