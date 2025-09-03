rus
Атака РФ на Украину: из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры опаздывает более 20 поездов

Цихоцкая Мария

В результате атаки повреждены пути, что привело к значительным задержкам движения. Источник: getty images

В ночь на среду, 3 сентября, российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области. В результате атаки повреждены колеи, что привело к значительным задержкам движения более 20 поездов.

Об этом сообщает Укрзализныця. Из-за обстрелов пострадал участок железной дороги, что повлекло за собой сбои в графике движения. Задержки коснулись рейсов:

  • №76 Кривой Рог – Киев
  • №75 Киев – Кривой Рог
  • №79 Днепр – Львов
  • №791 Кременчуг – Киев
  • №790 Кропивницкий – Киев
  • №121 Херсон – Краматорск
  • №85 Запорожье – Львов
  • №38 Киев – Запорожье
  • №37 Запорожье – Киев
  • №51 Запорожье – Одесса
  • №789 Кропивницкий – Киев
  • №119 Днепр – Хелм
  • №31 Запорожье – Перемышль
  • №59 Харьков – Одесса
  • №65/165 Харьков – Черкассы, Умань
  • №102 Краматорск – Херсон
  • №80 Львов – Днепр
  • №120 Хелм – Днепр
  • №86 Львов – Запорожье
  • №8 Одесса – Харьков
  • №54 Одесса – Днепр
  • №254 Одесса – Кривой Рог

В "Укрзализныце" отметили, что ремонтные бригады уже работают на месте, чтобы как можно быстрее возобновить движение и сократить время задержек.

В 09:01 пресс-служба компании уточнила, что часть поездов направлена в объезд поврежденного участка. Такие рейсы могут опоздать до 7 часов. Среди них:

  • №75 Киев – Кривой Рог
  • №791 Кременчуг – Киев
  • №85 Запорожье – Львов
  • №79 Днепр – Львов
  • №51 Запорожье – Одесса
  • №119 Днепр – Хелм
  • №37 Запорожье – Киев
  • №31 Запорожье – Перемышль
  • №121 Херсон – Краматорск
  • №59 Харьков – Одесса
  • №65/165 Харьков – Черкассы, Умань

В то же время, ряд рейсов до сих пор ожидает завершения восстановительных работ и продолжает задерживаться:

  • №76 Кривой Рог – Киев
  • №102 Краматорск – Херсон
  • №38 Киев – Запорожье
  • №80 Львов – Днепр
  • №120 Хелм – Днепр
  • №86 Львов – Запорожье
  • №54 Одесса – Днепр
  • №254 Одесса – Кривой Рог
  • №8 Одесса – Харьков

Актуальный статус движения поездов можно отслеживать на официальном сайте Укрзализныци.

Напомним, Российская армия атаковала Украину дронами и ракетами.

