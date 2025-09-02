Хто отримує більше: сфери, де українцям різко підняли зарплати
В Україні за рік – з серпня 2024-го по серпень 2025-го – найбільше піднялися зарплати у маркувальників: їхній рівень зріс на рекордні 87%. Водночас суттєве зростання відбулося й у сфері IT, а також серед окремих технічних спеціальностей.
Зокрема, теплотехніки у серпні 2025 року могли розраховувати на оплату праці, що в середньому була на 50% вищою, ніж роком раніше, свідчать дані ресурсу work.ua, пише OBOZ.ua. Така динаміка пояснюється насамперед підвищеним попитом на фахівців у цих напрямах.
Хто отримав найбільші прибавки до зарплати
За даними статистики, за рік найпомітніше зросли доходи у таких спеціалістів:
- Маркувальник – 21 500 грн (+87%)
- DevOps engineer – 87 500 грн (+86%)
- Інвестиційний аналітик – 50 000 грн (+67%)
- Керівник мережі магазинів – 45 000 грн (+64%)
- Інженер-програміст – 37 500 грн (+56%)
- Заправник картриджів – 30 000 грн (+54%)
- Фахівець договірного відділу – 27 500 грн (+53%)
- Інженер з автоматизації – 40 000 грн (+51%)
- Python-розробник – 53 000 грн (+51%)
- Теплотехнік – 45 000 грн (+50%)
- Оператор термопластавтомату – 26 500 грн (+47%)
- Геодезист – 35 000 грн (+46%)
- Арт-директор – 40 000 грн (+45%)
- Монтажник ОПС – 32 500 грн (+44%)
- Візовий менеджер – 32 500 грн (+44%)
Що прогнозують далі
Згідно з постановою уряду від 6 серпня №946, в Україні розглядають два можливих сценарії економічного розвитку на 2026–2028 роки.
Оптимістичний сценарій: покращення безпекової ситуації з 2026 року. У такому разі середня зарплата може зрости до:
- 30 240 грн у 2026 році,
- 35 268 грн у 2027 році,
- 39 758 грн у 2028 році.
Песимістичний сценарій: збереження повномасштабної агресії Росії. Тоді зарплати становитимуть:
- 30 032 грн у 2026 році,
- 34 808 грн у 2027 році,
- 39 436 грн у 2028 році.
Крім того, у разі реалізації оптимістичного прогнозу очікується й поступове поліпшення на ринку праці: кількість зайнятих у віці 15–70 років може зрости з 13 млн до 13,2 млн осіб.
Раніше ми розповідали, що середня зарплата в Україні зросте майже до 40 тис. грн та коли це може статися.
