В Україні відчутно змінились ціни на деякі овочі та фрукти: скільки тепер коштують

За період з 25 по 31 серпня в Україні істотно знизилися ціни на картоплю (з 12,50 до 10,90 грн за кілограм), моркву (з 17,20 до 15,00 грн/кг), буряк (з 14,50 до 13,20 грн/кг) та малину (зі 110 до 100 грн/кг). Водночас зросла вартість цвітної капусти, огірків, кавунів і лохини.

За даними експертів EastFruit, наприкінці серпня на українському ринку фруктів та овочів знову зафіксовано цінові коливання. Хоча на ринку традиційно збільшується сезонна пропозиція, це не завжди веде до здешевлення продукції: одні овочі та фрукти дешевшають, а інші, навпаки, додають у ціні. Найпомітніші коливання зафіксовані у вартості "борщового набору", капусти та фруктів.

Протягом минулого тижня в Україні істотно впала ціна на картоплю – з 12,50 грн/кг до 10,90 грн/кг, що становить майже 13% зниження. Морква також стала дешевшою: з 17,20 грн до 15,00 грн/кг. Аналогічна динаміка спостерігалася й у буряка, який подешевшав із 14,50 грн до 13,20 грн/кг. Отже, основні овочі з "борщового набору" дозволили споживачам дещо зменшити свої витрати.

Читайте також: В Україні значно подорожчав алкоголь: на скільки зросли ціни та чому

Вартість помідорів знизилася з 22,00 грн/кг до 19,80 грн/кг, що зробило їх більш вигідними для покупців. Натомість ціна на огірки піднялася з 18,50 грн до 20,30 грн/кг, тобто майже на 10%. Дорожчим став і солодкий перець – його вартість збільшилася з 34,00 грн до 36,50 грн/кг.

Найбільше за тиждень додала в ціні цвітна капуста – з 41,00 до 46,00 грн/кг, що становить майже 12% зростання. Подорожчала й пекінська капуста (з 28,00 до 30,50 грн/кг), а також броколі – з 55,00 до 57,50 грн/кг. У сегменті зелені динаміка була різною: кріп подешевшав із 11,50 до 10,00 грн за пучок, петрушка – з 12,00 до 10,50 грн, тоді як салат піднявся в ціні з 22,50 до 24,00 грн/пучок.

На фруктовому ринку також зафіксували коливання:

малина подешевшала зі 110 до 100 грн/кг;

лохина, навпаки, зросла у вартості зі 155 до 165 грн/кг;

персики подорожчали з 42,00 до 45,50 грн/кг;

сливи подешевшали з 30,50 до 28,00 грн/кг, а нектарини – з 48,00 до 44,50 грн/кг;

кавуни піднялися в ціні з 6,50 до 7,20 грн/кг, а дині – з 10,00 до 11,50 грн/кг, що розширило ціновий діапазон;

виноград продовжив дешевшати – з 55,00 до 52,00 грн/кг, і це вже п’ятий тиждень поспіль.

Тож наприкінці серпня українські споживачі мали змогу придбати за нижчою ціною картоплю, моркву, буряк, томати, частину зелені та сливи. Водночас подорожчання торкнулося капустяних овочів, огірків, солодкого перцю, салату, а також деяких фруктів, зокрема кавунів і персиків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні різко піднімуться ціни на ключові продукти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!