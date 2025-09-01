В Україні різко піднімуться ціни на ключові продукти: що здорожчає найбільше

До кінця 2025 року в Україні можливе суттєве подорожчання хлібобулочних виробів. За оцінками виробників, вартість може піднятися на 15–20% через збільшення витрат на виготовлення.

Про це повідомив керівник компанії "КиївХліб" Юрій Дученко, пише "Інтерфакс-Україна". За його словами, головними чинниками подорожчання є підвищення витрат на борошно, енергоресурси та оплату праці працівників.

"На 2025 рік ми бачимо тенденцію до подорожчання продукції... До кінця року, думаю, будуть кроки в бік здорожчання. Воно становитиме 15-20%", – зазначив Дученко.

Він підкреслив, що зараз більшість виробників хліба працюють фактично "в нуль", а частина підприємств взагалі зазнає збитків. Також Дученко нагадав, що у 2024 році хлібобулочна продукція вже відчутно подорожчала – ціни піднялися приблизно на 20%.

Читайте також: В Україні значно подорожчав алкоголь: на скільки зросли ціни та чому

Ціни на хліб в українських супермаркетах

Як повідомляє "Мінфін", зараз у вітчизняних супермаркетах житній хліб "Riga Бородинівський" вагою 300 грамів коштує в середньому 45,83 грн. Така ж середня ціна фіксувалася і в липні.

У провідних торговельних мережах вартість коливається в межах 44,9–47,7 грн, зокрема:

Auchan – 44,9 грн.

Metro – 44,9 грн.

Megamarket – 47,7 грн.

Батон вагою 450 грамів подорожчав майже на 9 грн і тепер у середньому продається за 36,7 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні переглянули ціни на популярні овочі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!