В Україні підняли виплати вчителям: що змінилося та які суми тепер отримуватимуть

З 1 вересня українським учителям почали нараховувати щомісячну доплату у розмірі 2000 гривень. А вже з 2026 року педагоги зможуть самостійно обирати курси підвищення кваліфікації, оплачуючи їх за рахунок віртуального рахунку, який буде фінансувати держава.

Як інформує Міністерство освіти і науки України, з початку нового навчального року педагоги отримуватимуть надбавку у 2000 гривень. У розрахунку до оподаткування ця сума складає 2600 гривень, і вона нараховується незалежно від кількості годин чи обсягу роботи.

Для вчителів, які мають навантаження більше ніж одна ставка, розмір доплати збільшуватиметься відповідно до обсягу роботи. У Міністерстві освіти підкреслюють, що виділені 12 мільярдів гривень із держбюджету – це лише перший вагомий крок, і надалі держава продовжуватиме шукати додаткові шляхи підтримки педагогів.

Також у галузі освіти готують нову ініціативу. Вже з початку 2026 року планується запуск пілотного проєкту підвищення кваліфікації за принципом "кошти йдуть за вчителем". Це дозволить освітянам самостійно обирати навчальну програму та заклад для проходження підвищення кваліфікації.

Оплата курсів здійснюватиметься через персональний віртуальний рахунок педагога на спеціальній онлайн-платформі. Це дасть змогу спрямовувати кошти безпосередньо на підвищення власної кваліфікації. Такий підхід мотивує до розвитку професійних умінь і дозволяє вчителям самостійно обирати програми, що найбільше відповідають їхнім потребам та планам кар’єрного зростання.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко підкреслила, що підвищення зарплат для освітян є головним завданням уряду, і вже наступного року очікуються перші позитивні результати. За статистикою, у 2024 році середня зарплата штатних працівників зросла на 23,1% і досягла 21 473 гривень. Водночас у сфері освіти вона залишалася найнижчою – 14 593 гривні, що на 17,3% вище, ніж у попередньому році.

У проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки закладено поступове підвищення оплати праці педагогів. Згідно з прогнозами, протягом трьох років їхня зарплата може зрости до 20 тисяч гривень на місяць. Орієнтовні показники зарплат учителів без урахування ЄСВ виглядають так:

2024 рік – 15 000 грн;

2025 рік – 15 000 грн;

2026 рік – 17 000 грн;

2027 рік – 18 300 грн;

2028 рік – 20 000 грн.

