В Украине подняли выплаты учителям: что изменилось и какие суммы теперь будут получать

С 1 сентября украинским учителям начали начислять ежемесячную доплату в размере 2000 гривен. А уже с 2026 года педагоги смогут самостоятельно выбирать курсы повышения квалификации, оплачивая их за счет виртуального счета, который будет финансировать государство.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, с начала нового учебного года педагоги будут получать надбавку в 2000 гривен. В расчете до налогообложения эта сумма составляет 2600 гривен, и она начисляется независимо от количества часов или объема работы.

Для учителей, которые имеют нагрузку более одной ставки, размер доплаты будет увеличиваться в соответствии с объемом работы. В Министерстве образования подчеркивают, что выделенные 12 миллиардов гривен из госбюджета – это лишь первый весомый шаг, и в дальнейшем государство будет продолжать искать дополнительные пути поддержки педагогов.

Также в сфере образования готовят новую инициативу. Уже с начала 2026 года планируется запуск пилотного проекта повышения квалификации по принципу "средства следуют за учителем". Это позволит педагогам самостоятельно выбирать учебную программу и учреждение для прохождения повышения квалификации.

Оплата курсов будет осуществляться через персональный виртуальный счет педагога на специальной онлайн-платформе. Это позволит направлять средства непосредственно на повышение собственной квалификации. Такой подход мотивирует к развитию профессиональных навыков и позволяет учителям самостоятельно выбирать программы, которые наиболее соответствуют их потребностям и планам карьерного роста.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что повышение зарплат для педагогов является главной задачей правительства, и уже в следующем году ожидаются первые положительные результаты. По статистике, в 2024 году средняя зарплата штатных работников выросла на 23,1% и достигла 21 473 гривен. В то же время в сфере образования она оставалась самой низкой – 14 593 гривны, что на 17,3% выше, чем в предыдущем году.

В проекте Бюджетной декларации на 2026–2028 годы заложено постепенное повышение оплаты труда педагогов. Согласно прогнозам, в течение трех лет их зарплата может вырасти до 20 тысяч гривен в месяц. Ориентировочные показатели зарплат учителей без учета ЕСВ выглядят так:

2024 год – 15 000 грн;

2025 год – 15 000 грн;

2026 год – 17 000 грн;

2027 год – 18 300 грн;

2028 год – 20 000 грн.

