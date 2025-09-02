Закрутки через кордон: що можна везти і як уникнути проблем

Під час подорожей за кордон мандрівникам слід пам’ятати про особливі митні правила, які діють у різних країнах. Щоб уникнути неприємних ситуацій під час перетину кордону, варто заздалегідь ознайомитися з тим, які речі заборонено ввозити.

Тема перевезення домашніх консервів до Польщі є актуальною для багатьох українців, які часто відвідують рідних або переїжджають за кордон, зазначає TransferGo. Щоб уникнути проблем із митницею, варто заздалегідь знати чинні обмеження.

Польське законодавство допускає ввезення харчів для особистого споживання, однак діють правила щодо кількості, типів продуктів і способу їх пакування.

Зокрема, під забороною – закрутки, що містять м’ясо, молочні інгредієнти чи інші продукти тваринного походження, адже вони становлять ризик поширення захворювань. Тож консерви з тушкованим м’ясом, вершковими соусами або молочними складниками ввозити не можна.

Через кордон дозволяється перевозити:

компоти;

соління;

консервовані овочеві салати;

різні домашні закрутки з фруктів та овочів.

Якщо цікавить, чи можна ввозити варення – так, але лише у невеликих кількостях, щоб не виникало підозри у комерційній меті. Те саме правило стосується і меду.

Варто враховувати, що відповідно до вимог ЄС, одна особа може ввезти не більше 2 кілограмів харчових продуктів. Ця норма поширюється також на мед.

Чи дозволено перевозити закрутки через словацький кордон?

У Словаччині діють майже такі самі вимоги до продуктів, як і в інших країнах ЄС. Заборонено провозити м’ясні та молочні вироби. Щодо рибної продукції – дозволяється ввезення сирої чи готової риби, але не більше 20 кілограмів на одну людину, повідомляє SME.

Часто виникає питання, чи можна брати з собою горіхи. Якщо вони очищені, не пророщені та призначені виключно для особистого вживання, проблем не буде. Водночас варто обмежитися обсягом до 2 кілограмів.

Без труднощів можна перевозити й сушені гриби. Головне – правильно їх запакувати: використати прозорий пакет або контейнер, покласти у зручне для огляду місце та додати коротку позначку з назвою виду грибів.

