Подарунки з-за кордону: чому експерти радять одразу позбавлятися упаковки

Деяких мандрівників можуть оштрафувати при поверненні в Україну через перевищення ліміту на ввезені товари. Навіть звичайний подарунок, придбаний за кордоном для особистого користування, може обернутися додатковими витратами.

Згідно зі статтею 370 Митного кодексу, українці можуть без проблем проходити "зелений" коридор із речами особистого користування: одягом, одним пристроєм техніки (мобільний телефон, ноутбук, фотоапарат тощо) та косметикою в кількості, достатній для однієї особи. Водночас на сайті Державної митної служби нагадують: куплені за кордоном подарунки, сувеніри чи товари комерційного призначення потрібно обов’язково декларувати. Виняток – якщо їхня загальна вага не перевищує 50 кг, а фактурна вартість – 500 євро.

Недорогі подарунки можна перевозити без додаткових процедур, але митник може визнати товар не особистим, якщо він новий, не використаний або знаходиться в заводській упаковці.

Щоб уникнути проблем на кордоні, туристам радять знімати пакування з подарунків, навіть тих, що куплені для себе. Йдеться про коробки від нового смартфона (особливо якщо його вартість понад 500 євро), брендовані пакети з одягом чи інші сувеніри. Це допомагає митнику визнати їх речами особистого користування.

Що загрожує через дорогі товари

Українці, які перевищують встановлені ліміти за вартістю або вагою товарів, повинні проходити "червоний" коридор і декларувати всі подарунки. Якщо ж спробувати скористатися "зеленим" коридором, передбачена відповідальність за статтею 471 Митного кодексу:

"Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою штраф у розмірі 30% вартості цих товарів".

Окрім штрафу, доведеться сплатити мито та податок на додану вартість, що значно збільшує фінансове навантаження. Щоб мінімізувати ризики, рекомендують завжди мати при собі чеки, які підтверджують реальну ціну подарунків. Митники іноді перевіряють вартість за спеціальними каталогами, де дані можуть бути застарілими.

