Правила перетину кордону з Польщею: яка сума грошей потрібна при собі

Усі українські громадяни проходять перевірку на польському кордоні. Окрім стандартного паспортного та митного контролю, працівники пунктів пропуску можуть також оцінювати платоспроможність мандрівника.

Це означає, що вони мають упевнитися, що іноземець має при собі достатню суму грошей, щоб покрити витрати під час перебування в Польщі. Сайт Новини.LIVE повідомляє, яку суму коштів потрібно мати при перетині кордону з Польщею.

Перевірка фінансового стану подорожуючих не є обов’язковою процедурою – польські прикордонники можуть проводити її на власний розсуд. Проте, якщо виявиться, що у пасажира немає достатньої кількості готівки або коштів на банківських картках, ймовірність відмови у перетині кордону значно зростає.

За даними порталу Migrant Info, українці та іноземці мають мати мінімальний запас грошей, достатній для покриття витрат під час перебування в Польщі та повернення додому. Розмір цих коштів визначається так:

300 злотих, якщо поїздка триватиме не більше 4 днів;

75 злотих на кожен день перебування, якщо подорож перевищує 4 дні.

Вартість зворотного квитка також враховується окремо – якщо на момент перетину кордону його немає, потрібно мати при собі щонайменше 200 злотих. Це правило стосується громадян країн, що межують із Польщею. Варто зазначити, що валюта не має значення – можна пред’явити кошти в будь-яких грошових одиницях та номіналах.

Як повідомляє офіційний портал, іноземці, які в’їжджають для навчання, наукових досліджень, тренінгів або виконання робіт з розвитку, мають мати фінансові ресурси не менше 1 270 злотих на перші два місяці перебування.

Ці суми можуть зберігатися на банківських картах, але слід пам’ятати, що прикордонники не завжди враховують кошти, які знаходяться на рахунках. Простого показу балансу у мобільному додатку для підтвердження фінансового стану недостатньо. Рекомендується заздалегідь отримати виписку з банку та пред’явити її під час проходження контролю на кордоні.

Хто звільнений від перевірки наявності грошей на кордоні з Польщею

Деякі категорії іноземців можуть не підтверджувати свою платоспроможність при перетині польського кордону. Від цієї вимоги звільнені особи, які в’їжджають на підставі:

запрошення з гарантією покриття витрат на перебування;

візи для репатріації;

візи, виданої для працевлаштування;

візи для тимчасового притулку;

карти побиту (Karta pobytu);

карти поляка;

участі у рятувальній операції.

Рекомендується мати при собі документи, які підтверджують мету поїздки. Це може бути направлення до медичних або санаторно-курортних закладів, довідка про участь у спортивних заходах, запрошення на перебування в Польщі тощо.

