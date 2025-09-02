У Львові у вівторок, 2 вересня, розпочався чин похорону Андрія Парубія – народного депутата від Європейської солідарності, колишнього спікера Верховної Ради та екссекретаря РНБО. Прощальна служба відбулася в соборі Святого Юра, після чого відбулась загальноміська церемонія на площі Ринок, а поховають політика на Личаківському цвинтарі.

Зранку в архікатедральному соборі Святого Юра розпочалася заупокійна служба, куди зібралися люди, щоб попрощатися з політиком. Серед перших були родичі, друзі та колеги.

Зібралися сотні людей, нардепів і топполітиків: у Львові пройшло прощання із вбитим Андрієм Парубієм (фото, відео). Джерело: NV

У соборі Святого Юра вже були присутні колишній президент Петро Порошенко, експрем'єри Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко, ексголова Верховної Ради Олександр Турчинов, чинний голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, а також Юрій Луценко і депутати від ЄС Микола Княжицький та Володимир Ар'єв. Соратники сказали, що на похорон приїде вся парламентська фракція партії.

Прощання з Парубієм почалося ще напередодні: у Києві на Майдані Незалежності відбувся вечір пам’яті, а у Львові в соборі Святого Юра відбувся парастас.

Прощання з Парубієм на площі Ринок тривало близько 10 хвилин. Поховають політика на Личаківському цвинтарі.

Раніше ми розповідали, що міністр Клименко розкрив подробиці затримання підозрюваного у вбивстві Парубія.

