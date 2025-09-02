Во Львове во вторник, 2 сентября, начался чин похорон Андрея Парубия – народного депутата от Европейской солидарности, бывшего спикера Верховной Рады и экссекретаря СНБО. Прощальная служба состоялась в соборе Святого Юра, после чего состоялась общегородская церемония на площади Рынок, а похоронят политика на Лычаковском кладбище.

Утром в архикафедральном соборе Святого Юра началась заупокойная служба, куда собрались люди, чтобы попрощаться с политиком. Среди первых были родственники, друзья и коллеги.

Собрались сотни людей, нардепов и топ-политиков: во Львове прошло прощание с убитым Андреем Парубием (фото, видео). Источник: NV

В соборе Святого Юра уже присутствовали бывший президент Петр Порошенко, экс-премьеры Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, экс-председатель Верховной Рады Александр Турчинов, действующий председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, а также Юрий Луценко и депутаты от ЕС Николай Княжицкий и Владимир Арьев. Соратники сказали, что на похороны приедет вся парламентская фракция партии.

Прощание с Парубием началось еще накануне: в Киеве на Майдане Незалежности состоялся вечер памяти, а во Львове в соборе Святого Юра прошел парастас.

Прощание с Парубием на площади Рынок длилось около 10 минут. Похоронят политика на Лычаковском кладбище.

Ранее мы рассказывали, что министр Клименко раскрыл подробности задержания подозреваемого в убийстве Парубия.

