Діденко про вересневу погоду: чи потішить українців справжнє бабине літо

В Україні триває тепле бабине літо. Найближчими днями погода суттєво не зміниться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. "Сухий період продовжиться: опадів майже не буде, сонце грітиме вдень, а прохолода ночей нагадуватиме, що осінь вже наступила", — зазначила вона.

За її прогнозом, сьогодні на заході та сході країни очікується волога погода, тоді як більшість регіонів перебуватиме під впливом антициклону, тож там буде сухо та сонячно.

Найвищі денні температури очікуються на півдні та заході України – +29…+33 °C. У північних, центральних і східних регіонах повітря прогріється до +24…+29 °C, а на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині буде трохи прохолодніше – +22…+25 °C.

Погода у Києві

У середу, 3 вересня, у столиці пануватиме суха й сонячна погода, а вдень термометри покажуть +24…+26 °C.

Бабине літо в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко раніше пояснювала, що виділяють три хвилі "бабиного літа". Перша зазвичай триває з 28 серпня до 11 вересня, друга настає трохи пізніше, а третя іноді припадає навіть на середину листопада.

За її словами, термін "бабине літо" не є науковим, проте явище реальне і зумовлене впливом стійкого антициклону. У цей період встановлюється суха та сонячна погода з теплими днями та прохолодними ночами.

