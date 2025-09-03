Диденко о сентябрьской погоде: порадует ли украинцев настоящее бабье лето

В Украине продолжается теплое бабье лето. В ближайшие дни погода существенно не изменится.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. "Сухой период продолжится: осадков почти не будет, солнце будет греть днем, а прохлада ночей будет напоминать, что осень уже наступила", – отметила она.

По ее прогнозу, сегодня на западе и востоке страны ожидается влажная погода, тогда как большинство регионов будут находиться под влиянием антициклона, там будет сухо и солнечно.

Самые высокие дневные температуры ожидаются на юге и западе Украины – +29…+33 °C. В северных, центральных и восточных регионах воздух прогреется до +24…+29 °C, а в Сумской, Черниговской и Харьковской будет немного прохладнее – +22…+25 °C.

Погода в Киеве

В среду, 3 сентября, в столице будет идти сухая и солнечная погода, а днем термометры покажут +24…+26 °C.

Бабье лето в Украине

Синоптик Наталья Диденко ранее объясняла, что выделяют три волны "бабьего лета". Первая обычно длится с 28 августа по 11 сентября, вторая наступает чуть позже, а третья иногда приходится даже на середину ноября.

По ее словам, термин "бабье лето" не является научным, однако явление реально и обусловлено влиянием стойкого антициклона. В этот период устанавливается сухая и солнечная погода с теплыми днями и прохладными ночами.

