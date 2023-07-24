Топ-5 найкращих фільмів з Джонні Деппом: від дивакуватих персонажів до драматичних образів

UAportal підготував добірку з п'яти кращих фільмів за участю американського актора Джонні Деппа. Ці фільми запрошують до кінематографічної пригоди, яка перетинає різні жанри, захоплюючи глядачів кожною унікальною історією.

"Пірати Карибського моря: прокляття Чорної перлини"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: пригодницький, фентезі, бойовик

Країна: США

Тривалість: 143 хвилини

Рік: 2003

Головний продюсер: Джеррі Брукгаймер

Капітан Джек Спероу – дотепний та ексцентричний пірат, схильний до пригод. Коли заклятий ворог Спероу, капітан Барбосса, викрадає доньку губернатора Елізабет Свон, Джек вирушає у відчайдушну подорож, щоб урятувати її. Разом з Віллом Тернером, майстерним ковалем і таємним шанувальником Елізабет, вони стикаються з примарними піратами та надприродними силами.

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"Едвард руки-ножиці"

Рейтинг IMDB:7.9

Жанр: драма, фентезі, романтика

Країна: США

Тривалість:105 хвилин

Рік: 1990

Головні продюсери: Денис Ді Нові, Тім Бертон

Едвард – витвір ексцентричного винахідника. З гострими, як бритва, ножицями замість рук Едвард живе самотнім життям, поки його не знаходить Пег Боггс і забирає до себе додому. Попри те, що Едвард спочатку намагається адаптуватися та не виділятися, унікальні таланти роблять його сенсацією у передмісті.

"Чарівна країна"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: біографія, драма, сімейний

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 106 хвилин

Рік: 2004

Головні продюсери: Річард Н. Гладштейн, Неллі Беллфлауер

Фільм заглиблюється у життя Джей М. Баррі, драматурга, який шукає натхнення для своєї наступної п'єси. Коли він знайомиться з овдовілою Сільвією Левелін Девіс та її чотирма творчими синами, їхній чарівний світ вигадок стає каталізатором для безсмертного творіння Баррі - "Пітера Пена". Незважаючи на громадське засудження, Баррі знаходить втіху та натхнення в сім'ї Левеліна Девіса, що призводить його до створення одного з найулюбленіших персонажів у літературі.

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"Суїні Тодд: демон-перукар із Фліт-стріт"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: драма, жахи, мюзикл

Країна: США, Великобританія

Тривалість:116 хвилин

Рік: 2007

Головні продюсери: Волтер Паркс, Лорі МакДональд, Річард Д. Занук

Після несправедливого ув'язнення Тодд повертається до Лондона, щоб помститися судді Терпіну та його зловісній спільниці місіс Ловетт. Відкривши перукарню над магазином м'ясних пирогів місіс Ловетт, Тодд починає моторошну серію вбивств, використовуючи своїх жертв як секретний інгредієнт сумнозвісних пирогів.

"Донні Браско"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: біографія, кримінал, драма

Країна: США

Тривалість: 127 хвилин

Рік: 1997

Головні продюсери: Марк Джонсон, Баррі Левінсон, Луї Ді Джаїмо

Отримавши завдання зібрати докази проти мафії, Донні зближується з Лівшею Руджеро, досвідченим гангстером, розмиваючи межі між лояльністю та обов'язком. Коли Донні заглиблюється у світ мафії, йому доводиться розумітися на підступних відносинах, захищаючи при цьому себе.

Нагадаємо, в наш час пригодницькі фільми та серіали стали одними з найпопулярніших серед глядачів. Тому ми підготували список найкращих пригодницьких серіалів, які вийшли у прокат у період з 2018 по 2021 рік.

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