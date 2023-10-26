Топ-5 продуктів, які небезпечно їсти на голодний шлунок

UAportal підготував список продуктів, що можуть нести потенційну небезпеку при вживанні натщесерце. Дізнайтесь, як можна покращити свої харчові звички, уникаючи при цьому потенційних проблем, пов'язаних з вживанням певних продуктів.

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Цитрусові

Цитрусові, такі як апельсини або грейпфрути, можуть підвищувати кислотність у шлунку, якщо їх вживати натщесерце. Це потенційно може призвести до печії або розладу травлення. Найкраще споживати цитрусові після їжі або з перекусом, щоб нейтралізувати кислоту.

Гострі продукти

Гострі продукти, такі як перець чилі, можуть бути важкими для травної системи, якщо їх їсти натщесерце, через сполуку капсаїцин. Ці продукти можуть викликати подразнення або запалення в шлунку. Рекомендується вживати гостру їжу разом зі звичайним збалансованим харчуванням.

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Кава

Вживання кави натщесерце стимулює вироблення шлункової кислоти, що призводить до подразнення шлунка або печії. Рекомендується пити каву після їжі, щоб мінімізувати ризик виникнення таких проблем. Крім того, кофеїн має сечогінну дію, що може призвести до зневоднення організму, якщо його вживати без їжі.

Зерна

Пророслі зерна можуть містити ферменти, які важко перетравлюються на порожній шлунок, викликаючи здуття живота, гази або дискомфорт. Включення їх у збалансований раціон може допомогти травленню і запобігти таким проблемам.

Газовані напої

Газовані напої, такі як содова або газована вода, можуть викликати здуття живота і гази при вживанні натщесерце через вміст вуглекислого газу. Щоб мінімізувати потенційні проблеми з травленням, рекомендується вживати газовані напої з їжею або після їжі.

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