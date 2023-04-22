Топ-5 найпопулярніших мультфільмів: вони сподобаються вам і дітям

Коли справа доходить до анімації, не бракує відмінних серіалів для перегляду. UAportal підготував список із п'яти найкращих мультфільмів з 2018 по 2021 рік. Ці серіали неодмінно подарують нескінченні години розваги, сміху та душевних моментів.

Принц-дракон

Рейтинг IMDB: 8.3/10

Жанр: Фентезі, Екшн

Країна: США, Канада; Тривалість: 3 сезони, 27 епізодів; Рік: 2018-2020

Продюсер: Wonderstorm

Серіал отримав премію Primetime Emmy Award за визначні індивідуальні досягнення в анімації у 2020 році.

Відео дня

Два людських принца та ельфійський вбивця вирушають у небезпечну подорож, щоб встановити мир у своїх ворогуючих королівствах.

Всесвіт Стівена

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Фентезі, Пригоди

Країна: США; Тривалість: 5 сезонів, 160 епізодів; Рік: 2013-2019

Продюсер: Cartoon Network

Серіал отримав п'ять нагород Primetime Emmy Awards, включаючи "Видатну короткометражну анімаційну програму" у 2019 році.

Хлопчик-напівголем на ім'я Стівен виявляє свої здібності і прокладає свій життєвий шлях за допомогою трьох своїх зберігачів-гемів.

Читайте також: Фільми-біографії 2010-15 років, які вплинули на жанр

Кіпо та епоха чудо-звірів

Рейтинг IMDB: 8.3/10

Жанр: Фентезі, Пригоди

Країна: США; Тривалість: 3 сезони, 30 епізодів; Рік: 2020-2021

Продюсер: DreamWorks Animation

Серіал був номінований на премію Daytime Emmy Award за видатний звуковий монтаж та звукове мікшування у 2021 році.

Молода дівчина на ім'я Кіпо вирушає в постапокаліптичний світ, наповнений тваринами, що мутували, і дружить як з людьми, так і з нелюдьми.

Хільда

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Фентезі, Пригоди

Країна: Велика Британія, Канада; Тривалість: 2 сезони, 26 епізодів

Рік: 2018-2020

Продюсер: Silvergate Media

Серіал отримав премію Daytime Emmy Award за визначну анімаційну програму у 2020 році.

Безстрашна блакитно волосся дівчинка на ім'я Хільда вирушає зі своїми друзями в пригоди і зустрічає міфічних істот у чарівному світі.

Лощина

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Фентезі, Пригоди

Країна: Канада; Тривалість: 2 сезони, 20 епізодів; Рік: 2018-2020

Продюсер: Slap Happy Cartoons

Троє підлітків прокидаються у таємничому царстві без пам'яті про те, як вони туди потрапили, і мають вирішити головоломки та пройти випробування, щоб знайти шлях додому.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !