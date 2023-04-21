Топ-5 фільмів для перегляду з дівчиною: проведіть вечір приємно

Вечір кіно – це завжди чудовий спосіб поспілкуватися з кимось особливим. UAportal підготував список найкращих фільмів для перегляду з дівчиною, що вийшли у період з 2017 по 2021 рік.

Всім хлопцям: З любов'ю

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Романтика / Комедія

Країна: США; Тривалість: 99 хвилин; Рік: 2018

Продюсер: Метт Каплан

"Всім хлопцям: З любов'ю" отримав премію Teen Choice Award у номінації Choice Summer Movie у 2018 році.

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Любовне життя старшокласниці Лари Джин виходить з-під контролю, коли без її відома розсилаються любовні листи всіх хлопчиків, яких вона будь-коли любила.

Маленькі жінки

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Драма/Романтика

Країна: США; Тривалість: 135 хвилин; Рік: 2019

Продюсер: Емі Паскаль

Фільм "Маленькі жінки" був номінований на шість премій "Оскар" у 2020 році, у тому числі за найкращу картину, найкращий адаптований сценарій та найкращу жіночу роль для Саойрс Ронан.

В екранізації класичного роману Луїзи Мей Олкотт сестри Марч стикаються з любов'ю, втратами та своїми власними життєвими шляхами.

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Леді Берд

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Драма/Комедія

Країна: США; Тривалість: 94 хвилини; Рік: 2017

Продюсер: Скотт Рудін

Фільм "Леді Берд" був номінований на п'ять премій "Оскар" у 2018 році, у тому числі за найкращу картину, найкращу режисуру та найкращий оригінальний сценарій.

Старшокласниця Леді Берд з'ясовує стосунки та своє майбутнє, мріючи вступити до коледжу на Східному узбережжі.

Шалено багаті азіати

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Романтика / Комедія

Країна: США; Тривалість: 120 хвилин; Рік: 2018

Продюсер: Ніна Якобсон

Фільм "Безумно багаті азіати" отримав премію Critics' Choice Movie Award за найкращу комедію у 2019 році.

Жителька Нью-Йорка Рейчел Чу вирушає до Сінгапуру, щоб познайомитися з багатою родиною свого бойфренда, і дізнається про їхні секрети та тиск їхніх очікувань.

Освіта

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 102 хвилини; Рік: 2019

Продюсер: Меган Еллісон

Фільм "Освіта" був номінований на чотири премії Critics' Choice Movie Awards у 2020 році, включаючи нагороди "Найкраща комедія" та "Найкраща актриса" для Біні Фельдштейн.

У цій кумедній комедії про дорослішання двоє відмінників вирішують провести одну дику ніч перед випускним.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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