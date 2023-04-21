Топ фильмов для просмотра с девушкой: проведите вечер приятно

Вечер кино – это всегда отличный способ пообщаться с кем-то особенным. UAportal подготовил список лучших фильмов для просмотра с девушкой, вышедших в период с 2017 по 2021 год.

Всем парням: С любовью

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Романтика/Комедия

Страна: США; Продолжительность: 99 минут; Год: 2018

Продюсер: Мэтт Каплан

"Всем парням: С любовью" получил премию Teen Choice Award в номинации Choice Summer Movie в 2018 году.

Видео дня

Любовная жизнь старшеклассницы Лары Джин выходит из-под контроля, когда без ее ведома рассылаются любовные письма всех мальчиков, которых она когда-либо любила.

Маленькие женщины

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Драма/Романтика

Страна: США; Продолжительность: 135 минут; Год: 2019

Продюсер: Эми Паскаль

Фильм "Маленькие женщины" был номинирован на шесть премий "Оскар" в 2020 году, в том числе за лучшую картину, лучший адаптированный сценарий и лучшую женскую роль для Саойрс Ронан.

В экранизации классического романа Луизы Мэй Олкотт сестры Марч сталкиваются с любовью, потерями и своими собственными жизненными путями.

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Леди Бёрд

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Драма/Комедия

Страна: США; Продолжительность: 94 минуты; Год: 2017

Продюсер: Скотт Рудин

Фильм "Леди Бёрд" был номинирован на пять премий "Оскар" в 2018 году, в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

Старшеклассница Леди Бёрд выясняет отношения и свое будущее, мечтая поступить в колледж на Восточном побережье.

Безумно богатые азиаты

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Романтика/Комедия

Страна: США; Продолжительность: 120 минут; Год: 2018

Продюсер: Нина Якобсон

Фильм "Безумно богатые азиаты" получил премию Critics' Choice Movie Award за лучшую комедию в 2019 году.

Жительница Нью-Йорка Рейчел Чу отправляется в Сингапур, чтобы познакомиться с богатой семьей своего бойфренда, и узнает их секреты и давление их ожиданий.

Образование

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 102 минуты; Год: 2019

Продюсер: Меган Эллисон

Фильм "Образование" был номинирован на четыре премии Critics' Choice Movie Awards в 2020 году, включая награды "Лучшая комедия" и "Лучшая актриса" для Бини Фельдштейн.

В этой уморительной комедии о взрослении двое отличников решают провести одну дикую ночь перед выпускным.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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