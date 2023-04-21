Тот-5 фільмів про інопланетне вторгнення: задум вражає

Фільми про вторгнення інопланетян були основним елементом кіноіндустрії протягом десятиліть. Ці фільми часто досліджують теми позаземного життя, виживання людства та невідомих таємниць Всесвіту. UAportal підготував список із п'яти обов'язкових для перегляду фільмів про вторгнення інопланетян з 2018 по 2021 рік.

Прибуття

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Наукова фантастика, Драма

Країна: США; Тривалість: 1год 56хв; Рік: 2018

Продюсер: Шон Леві, Аарон Райдер, Ден Левін

"Прибуття" було номіновано на вісім премій "Оскар" у 2018 році, у тому числі за найкращу картину, найкращу режисуру та найкращий адаптований сценарій. Фільм отримав нагороду за найкращий монтаж звуку.

Відео дня

Фільм розповідає про професора лінгвістики Луїзи Бенкс (Емі Адамс), яка очолює елітну команду дослідників для спілкування із позаземними істотами, що приземлилися на Землі. У міру зростання напруженості між країнами Бенкс наввипередки згодом намагається розкрити справжні наміри прибульців і запобігти глобальній війні.

Безкрайня ніч

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Наукова фантастика, Містерія

Країна: США; Тривалість: 1год 31хв; Рік: 2019

Продюсер: Ендрю Паттерсон, Мелісса Кіркендалл

"Безкрайня ніч" отримав визнання критиків за унікальний підхід до жанру інопланетного вторгнення. Фільм отримав приз глядацьких симпатій на кінофестивалі Slamdance у 2019 році та був номінований на премію Independent Spirit Awards у 2021 році за найкращий сценарій.

Дія фільму "Безкрайня ніч" відбувається у 1950-х роках у Нью-Мексико, у ньому розповідається історія молодого оператора комутатора (Сьєрра Маккормік) та місцевого радіодіджея (Джейк Хоровіц), які натикаються на дивну звукову частоту, яка може мати позаземне походження. У ході подальшого розслідування вони розкривають змову, яка загрожує змінити хід історії людства.

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Битва за Землю

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Наукова фантастика, Трилер

Країна: США; Тривалість: 1год 49хв; Рік: 2019

Продюсер: Руперт Вайатт, Девід Крокет

Дія фільму "Битва за Землю" відбувається в одному з Чикагських районів через десять років після інопланетної окупації. Фільм слідує за групою повстанців, які задумують скинути своїх позаземних гнобителів, тоді як офіцер поліції (Джон Гудман) намагається підтримувати порядок та зберігати світ.

Війна майбутнього

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Наукова фантастика, бойовик

Країна: США; Тривалість: 2год 20хв; Рік: 2021

Продюсер: Девід Еллісон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Джулс Дейлі, Адам Колбреннер

У фільмі "Війна майбутнього" людство опиняється у безвихідній ситуації, коли солдати з майбутнього прибувають, щоб завербувати сучасних солдатів для участі у війні проти інопланетної раси, яка загрожує знищити людство. Вчитель біології та ветеран Ден Форестер (Кріс Пратт) опиняється серед завербованих і має боротися разом із командою, щоб урятувати майбутнє людства.

Несподівана зустріч

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Наукова фантастика, Трилер

Країна: США; Тривалість: 1год 48хв; Рік: 2021

Продюсер: Девід Гай Леві, Ден Ворен, Кіт Колдер, Джессіка Колдер

"Несподівана зустріч" розповідає історію Маліка Хана (Різ Ахмед), ветеран морської піхоти, який переконаний, що його маленький син перебуває під контролем паразитичної позаземної сутності. Наперегони з часом, щоб захистити свою сім'ю, Хан повинен зіткнутися з власним минулим, що травмує, і боротися з силами, що знаходяться поза його контролем.

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