Тот-5 фильмов об инопланетном вторжении: замысел поражает

Фильмы о вторжении инопланетян были основным элементом киноиндустрии на протяжении десятилетий. Эти фильмы часто исследуют темы внеземной жизни, выживания человечества и неизвестных тайн Вселенной. UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру фильмов о вторжении инопланетян с 2018 по 2021 год.

Прибытие

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Научная фантастика, Драма

Страна: США; Продолжительность: 1ч 56мин; Год: 2018

Продюсер: Шон Леви, Аарон Райдер, Дэн Левин

"Прибытие" был номинирован на восемь премий "Оскар" в 2018 году, в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий. Фильм получил награду за лучший монтаж звука.

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Фильм рассказывает о профессоре лингвистики Луизе Бэнкс (Эми Адамс), которая возглавляет элитную команду исследователей для общения с внеземными существами, приземлившимися на Земле. По мере роста напряженности между странами Бэнкс наперегонки со временем пытается раскрыть истинные намерения пришельцев и предотвратить глобальную войну.

Бескрайняя ночь

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Научная фантастика, Мистерия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 31мин; Год: 2019

Продюсер: Эндрю Паттерсон, Мелисса Киркендалл

"Бескрайняя ночь" получил признание критиков за уникальный подход к жанру инопланетного вторжения. Фильм получил приз зрительских симпатий на кинофестивале Slamdance в 2019 году и был номинирован на премию Independent Spirit Awards в 2021 году за лучший сценарий.

Действие фильма "Бескрайняя ночь" происходит в 1950-х годах в Нью-Мексико, в нем рассказывается история молодой оператора коммутатора (Сьерра Маккормик) и местного радиодиджея (Джейк Хоровиц), которые натыкаются на странную звуковую частоту, которая может иметь внеземное происхождение. В ходе дальнейшего расследования они раскрывают заговор, который грозит изменить ход истории человечества.

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Битва за Землю

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Научная фантастика, Триллер

Страна: США; Продолжительность: 1ч 49мин; Год: 2019

Продюсер: Руперт Уайатт, Дэвид Крокетт

Действие фильма "Битва за Землю" происходит в одном из районов Чикаго через десять лет после инопланетной оккупации. Фильм следует за группой повстанцев, которые замышляют свергнуть своих внеземных угнетателей, в то время как офицер полиции (Джон Гудман) пытается поддерживать порядок и сохранять мир.

Война будущего

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Научная фантастика, боевик

Страна: США; Продолжительность: 2ч 20мин; Год: 2021

Продюсер: Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Джулс Дэйли, Адам Колбреннер

В фильме "Война будущего" человечество оказывается в безвыходной ситуации, когда солдаты из будущего прибывают, чтобы завербовать современных солдат для участия в войне против инопланетной расы, которая угрожает уничтожить человечество. Учитель биологии и ветеран Дэн Форестер (Крис Пратт) оказывается среди завербованных и должен сражаться вместе с командой, чтобы спасти будущее человечества.

Неожиданная встреча

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Научная фантастика, Триллер

Страна: США; Продолжительность: 1ч 48мин; Год: 2021

Продюсер: Дэвид Гай Леви, Дэн Ворен, Кит Колдер, Джессика Колдер

"Неожиданная встреча" рассказывает историю Малика Хана (Риз Ахмед), ветерана морской пехоты, который убежден, что его маленький сын находится под контролем паразитической внеземной сущности. Наперегонки со временем, чтобы защитить свою семью, Хан должен столкнуться с собственным травмирующим прошлым и бороться с силами, находящимися вне его контроля.

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