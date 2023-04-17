Трьом знакам зодіаку пощастить 17-23 квітня

UAportal підготував гороскоп на тиждень 17-23 квітня для трьох знаків зодіаку. Щасливчикам пощастить через прихильність планет.

Овен

Цього тижня Овни відчують вплив Сатурна, що знаходиться в їхньому знаку. Хоча це може спричинити деякі труднощі, проте може призвести і до несподіваних можливостей для зростання та розвитку. Народжені під цим знаком відомі своєю амбітною натурою та готовністю йти на ризик у досягненні своїх цілей.

Якщо вони залишаться зосередженими та дисциплінованими, то, швидше за все, відчують сплеск творчості та натхнення, які можуть призвести до успіху як у особистому, так і професійному житті.

Відео дня

Рак

В даний час Уран знаходиться в їхньому знаку, що може призвести до несподіваних змін і змін. Народжені під знаком Рака можуть відчути себе більш бунтівними та неспокійними, ніж зазвичай, і, можливо, їм буде потрібна підвищена уважність, щоб уникнути імпульсивних рішень. Однак це поєднання може також принести нові захоплюючі можливості для особистісного зростання та самопізнання.

Читайте також: Квітень принесе велику удачу трьом знакам зодіаку

Раки відомі своєю інтуїтивною натурою та здатністю встановлювати глибокі зв'язки з іншими людьми. Цього тижня вони, швидше за все, відчують себе співчутливішими і співчутливішими, ніж зазвичай, що може призвести до створення значних зв'язків та позитивних результатів.

Риби

Цього тижня Риби відчують вплив Плутона, який перебуває у їхньому знаку. Це може принести відчуття глибокої трансформації та внутрішнього зростання, а також можливості духовного дослідження та особистого зцілення.

Народжені під цим знаком відомі своєю мрійливістю, фантазією та здатністю бачити світ з унікальної точки зору. Також вони можуть відчути себе більш творчими та натхненними, ніж зазвичай, що може призвести до проривів у їхніх творчих чи інтелектуальних заняттях.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!