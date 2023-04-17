Трем знакам зодиака повезет 17-23 апреля

UAportal подготовил гороскоп на неделю 17-23 апреля для трех знаков зодиака. Счастливчикам повезет из-за благосклонности планет.

Овен

На этой неделе Овны, почувствуют влияние Сатурна, находящегося в их знаке. Хотя это может вызвать некоторые трудности, однако может привести и к неожиданным возможностям для роста и развития. Рожденные под этим знаком известны своей амбициозной натурой и готовностью идти на риск в достижении своих целей.

Если они останутся сосредоточенными и дисциплинированными, то, скорее всего, почувствуют всплеск творчества и вдохновения, которые могут привести к успеху как в личной, так и в профессиональной жизни.

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Рак

В настоящее время Уран находится в их знаке, что может привести к неожиданным изменениям и переменам. Рожденные под знаком Рака могут почувствовать себя более мятежными и беспокойными, чем обычно, и, возможно, им потребуется повышенная внимательность, чтобы избежать импульсивных решений. Однако это соединение может также принести новые захватывающие возможности для личностного роста и самопознания.

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Раки известны своей интуитивной натурой и способностью устанавливать глубокие связи с другими людьми. На этой неделе они, скорее всего, почувствуют себя более сочувствующими и сострадательными, чем обычно, что может привести к созданию значимых связей и положительных результатов.

Рыбы

На этой неделе Рыбы почувствуют влияние Плутона, находящегося в их знаке. Это может принести ощущение глубокой трансформации и внутреннего роста, а также возможности для духовного исследования и личного исцеления.

Рожденные под этим знаком известны своей мечтательностью, фантазией и способностью видеть мир с уникальной точки зрения. Также они могут почувствовать себя более творческими и вдохновленными, чем обычно, что может привести к прорывам в их творческих или интеллектуальных занятиях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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