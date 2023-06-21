Тричі отримувала "Оскар": п'ять несподіваних фактів про Меріл Стріп

Меріл Стріп, культова та дуже шанована постать в індустрії розваг, підкорила глядачів усього світу своїм винятковим талантом та багатогранністю. UAportal підготував п'ять захоплюючих фактів про Меріл Стріп, які можуть здивувати навіть найвідданіших її шанувальників.

Кар'єра в театрі та кіно

У 1960-х роках Меріл Стріп розпочала свою визначну кар'єру в самому серці жвавої театральної сцени Нью-Йорка. Її яскраві виступи у таких відомих п'єсах, як "Плейбой західного світу" та "Три сестри", створили їй репутацію грізного таланту. Легко перейшовши на екран, Стріп дебютувала в 1977 році, започаткувавши кінематографічний шлях, який закріпив за нею статус однієї з найзнаменитіших акторок світу.

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Від королеви балу до ікони Голлівуду

Меріл Стріп народилася 1949 року в Нью-Джерсі, її шлях до слави почався ще у шкільні роки. Популярна учениця, відома своїм живим духом, вона досягла бажаного титулу королеви балу і демонструвала свій ентузіазм як чирлідера. Ці перші перемоги передбачили її подальші досягнення в індустрії розваг, де вона здобула безпрецедентне визнання та захоплення протягом усієї своєї блискучої кар'єри.

Актриса, яка порушила правила

У 1979 році Меріл Стріп зруйнувала бар'єри та отримала свій перший "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Крамер проти Крамера". Ця нагорода започаткувала її видатний подвиг: на сьогодні вона рекордним чином номінована на премію "Оскар" – 21 раз, і тричі перемагала. Здатність Стріп передавати справжність своїх персонажів підкорила як глядачів, так і критиків, зміцнивши її позиції як однієї з найшанованіших актрис свого покоління.

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Вражаюча схожість Меріл Стріп і Глен Клоуз

Одним із цікавих фактів про Меріл Стріп є її вражаюча схожість із колегою-акторкою Ґленн Клоуз. Їхня дивовижна фізична схожість, включаючи високі вилиці і широко розставлені очі, часто призводила до випадків помилкової ідентифікації.

Навіть їх зачіски та колір волосся мають схожість, що ще більше посилює плутанину. Настільки навіть члени їхніх сімей приймали одну з них за іншу, демонструючи дивовижний зв'язок між цими двома визначними талантами.

Третя перемога Меріл Стріп на "Оскарі" за роль Тетчер

У 2012 році Меріл Стріп отримала свій третій "Оскар", зігравши культову Маргарет Тетчер у біографічному фільмі "Залізна леді". Широко відома завдяки своєму перетворюючому виконанню Стріп майстерно передала сутність колишнього прем'єр-міністра Великої Британії. Ця перемога ознаменувала її 17-у номінацію на премію "Оскар", зробивши її найномінованішим актором в історії престижної премії.

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