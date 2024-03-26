Прорив у фізиці: вчений впевнений, що створив рівняння, яке дозволить подорожувати у часі

Фізик Рон Маллетт зробив прорив, розробивши новаторське математичне рівняння, яке може стати ключем до реалізації подорожей у часі. Цей концепт, який колись був лише елементом фантастичних оповідань, нині може наблизитись до втілення в життя.

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Втративши батька у молодому віці, Маллетт знайшов розраду та натхнення у наукових творах, особливо у творчості Герберта Уеллса, таких як "Машина часу". Вони спонукали його до вивчення теоретичних аспектів подорожей крізь час. Про це пише earth.com.

Вивчаючи чорні діри та теорії відносності Ейнштейна, Маллетт прийшов до висновку, що створення часових циклів можливе за допомогою гравітаційного впливу чорних дір. Його концепція передбачає використання лазерного кільця для спотворення простору і часу, подібно до чорної діри.

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Попри виклики, включаючи потребу в "енергії на галактичному масштабі" та обмеження сучасних технологій, Маллетт залишається оптимістичним. Проте, машина часу зможе надсилати інформацію у минуле тільки після активації, обмежуючи можливості подорожей у часі до моменту створення.

Ключовою у теорії Маллетта є ідея просторово-часового континууму, який об’єднує просторові та часові виміри в один чотиривимірний простір. Він порівнює просторо-час з річкою, де гравітаційний вплив чорної діри може створити вихори, змінюючи напрямок часу.

Маллетт планує використовувати "інтенсивне і постійне обертання світла" для маніпулювання гравітацією, створюючи ефект згортання простору-часу. Проте, для живлення машини часу потрібно "галактичний масштаб енергії", що вище за наші технологічні можливості.

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Хоча фізик впевнено стверджує, що теоретично це можливо, на практиці його реалізація може затягнутися. Теорія Маллетта дозволяє надсилати інформацію в минуле лише до моменту запуску машини, що обмежує можливості подорожей у часі.

Незважаючи на перешкоди, шлях науковця є прикладом наполегливості та віри в досягнення неможливого. Чи стане концепція машини часу Маллетта реальністю – поки що невідомо. Але сама можливість подорожей у час здатна запалити уяву, нагадуючи про важливість мрій та досліджень.

Нагадаємо, раніше фізик-теоретик розповів, чи може існувати життя після смерті.

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