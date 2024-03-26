Прорыв в физике: ученый уверен, что создал уравнение, которое позволит путешествовать во времени

Физик Рон Маллетт сделал прорыв, разработав новаторское математическое уравнение, которое может стать ключом к реализации путешествий во времени. Этот концепт, который когда-то был лишь элементом фантастических рассказов, сейчас может приблизиться к воплощению в жизнь.

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Потеряв отца в молодом возрасте, Маллетт нашел утешение и вдохновение в научных произведениях, особенно в творчестве Герберта Уэллса, таких как "Машина времени". Они побудили его к изучению теоретических аспектов путешествий сквозь время. Об этом пишет earth.com.

Изучая черные дыры и теории относительности Эйнштейна, Маллетт пришел к выводу, что создание временных циклов возможно с помощью гравитационного воздействия черных дыр. Его концепция предполагает использование лазерного кольца для искажения пространства и времени, подобно черной дыре.

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Несмотря на вызовы, включая потребность в "энергии в галактическом масштабе" и ограничения современных технологий, Маллетт остается оптимистичным. Однако, машина времени сможет отправлять информацию в прошлое только после активации, ограничивая возможности путешествий во времени до момента создания.

Ключевой в теории Маллетта является идея пространственно-временного континуума, который объединяет пространственные и временные измерения в одно четырехмерное пространство. Он сравнивает пространство-время с рекой, где гравитационное воздействие черной дыры может создать вихри, изменяя направление времени.

Маллетт планирует использовать "интенсивное и постоянное вращение света" для манипулирования гравитацией, создавая эффект сворачивания пространства-времени. Однако, для питания машины времени потребуется "галактический масштаб энергии", что выше наших технологических возможностей.

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Хотя физик уверенно утверждает, что теоретически это возможно, на практике его реализация может затянуться. Теория Маллетта позволяет отправлять информацию в прошлое лишь до момента запуска машины, что ограничивает возможности путешествий во времени.

Несмотря на препятствия, путь ученого является примером настойчивости и веры в достижение невозможного. Станет ли концепция машины времени Маллетта реальностью - пока неизвестно. Но сама возможность путешествий во время способна зажечь воображение, напоминая о важности мечт и исследований.

Напомним, ранее физик-теоретик рассказал, может ли существовать жизнь после смерти.

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