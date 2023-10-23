Здивуйтеся, що раніше не знали: несподівані лайфхаки з олією

UAportal підготував перелік цікавих ідей та порад щодо того, як розширити використання олії в різних сферах життя. Дізнайтеся, як цей продукт може урізноманітнити повсякденну рутину.

Догляд за дерев'яними меблями

Замість того, щоб купувати дорогі полірувальні засоби, варто використати олію для створення натурального деревного блиску. Змішайте в мисці рівні частини оливкової олії та оцту. Ці інгредієнти разом очищають і доглядають за деревиною.

Змочіть м'яку тканину в суміші та обережно натріть нею меблі круговими рухами. Олія проникне в деревину, надаючи їй природного блиску і залишаючи красиву, поліровану поверхню.

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Видалення липкого нальоту

Якщо потрібно видалити стійкий липкий залишок від цінників або етикеток, можна спробувати олію. Нанесіть невелику кількість олії на липку ділянку. Зачекайте кілька хвилин, щоб олія проникла всередину залишків.

Потім обережно потріть ділянку ганчіркою або губкою, щоб видалити рештки. Завдяки тому, що олія діє як природний засіб для видалення клею, процес буде швидким і безпроблемним.

Ароматерапія

Змішайте кілька крапель улюбленої ефірної олії, наприклад, лаванди або евкаліпта, з іншою олією, наприклад, мигдальною або виноградною. Візьміть чисту тканину або серветку і нанесіть на неї кілька крапель олійної суміші.

Скрутіть або складіть тканину, щоб створити саше або мінідифузор. Покладіть його в шухляду, шафу або носіть із собою, щоб насолоджуватися приємним ароматом протягом дня.

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