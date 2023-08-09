Как утилизировать масло после жарки: гениальный лайфхак

Как вы используете остатки растительного масла после жарки? Многие просто выливают ее в умывальник. Однако это большая ошибка, которая может очень дорого стоить. Есть более безопасный способ решения этой проблемы, который подскажет Ukr.Media.

Почему не следует выливать масло в умывальник?

Многие не раздумывая, выливают масло в умывальник. Такой подход может привести к серьезным проблемам. Если жир попадет в трубы, он может быстро их забить, создав неприятности и непредвиденные затраты.

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Самый простой способ решить эту проблему – это использовать бумажные полотенца для впитывания остатков масла из сковородки. Если остался небольшой объем масла, подождите, пока сковорода полностью остынет, а затем осторожно протрите остатки и выбросьте использованное полотенце в мусорное ведро. Если масла гораздо больше, следует попробовать другой подход. Для этого вам пригодится пищевая сода.

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Как это работает? Когда масло полностью остынет, посыпьте его несколькими чайными ложками пищевой соды. Сода привлечет к себе лишний жир, что значительно упростит его удаление из сковородки.

Подождите несколько минут. Когда вы увидите, как жир свернулся в комочки, удалите их с помощью бумажного полотенца. Выбросьте остатки в мусорную корзину и тщательно протрите сковороду еще раз, прежде чем мыть ее. Таким образом, вы избежите забивания труб.

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