Покращить сон: наукові назвали три аргументи на користь вечірнього читання

Занурення у світ літератури перед сном може виявитися не лише приємним, але й корисним заняттям. Воно не тільки сприяє зміцненню вашого здоров’я, але й покращує якість сну. Така проста зміна у вечірньому ритуалі може мати помітний вплив на ваше самопочуття.

Відео дня

Любов до читання об’єднує мільйони людей по всьому світу. Це захоплення дозволяє відкривати нові світи або занурюватися у вже знайомі історії. Читання перед сном не тільки розслаблює, але й позитивно впливає на емоційний стан пише Real Simple.

Читання перед сном має численні переваги

Воно допомагає розслабитися і швидше заснути, особливо якщо ви не читаєте до пізньої ночі.

Для багатьох людей, які відчувають труднощі з засинанням, книга може стати відмінним засобом для занурення у сон, оскільки вона сприяє природній сонливості. Зазвичай, здоровій дорослій людині потрібно від 10 до 20 хвилин, щоб заснути, і читання може цей процес прискорити.

Читайте також: 5 ефективних порад, як навчитися швидко читати

Одне дослідження виявило, що читання книг на ніч, може сприяти кращому сну. Однак, важливо відзначити, що цей ефект може бути знижений, якщо використовувати електронні гаджети. Найкращий вибір для покращення якості сну - це традиційна паперова книга.

З іншого боку, читання з екрану перед сном може призвести до того, що ви отримаєте більше шкоди, ніж користі.

Процес читання може зменшити стрес

Читання також може бути ефективним засобом для зниження рівня стресу. Якщо ви відчуваєте труднощі з засинанням через активність думок у вашій голові, занурення у світ книг може допомогти вам розслабитися. Цікаво, але навіть коротка читацька сесія у шість сторінок може знизити стрес на 68%, що є більш ефективним, ніж багато інших методів релаксації.

При цьому, враховуючи, що середній темп читання становить одну сторінку за хвилину, вам не знадобиться багато часу для розвитку цієї корисної звички.

Читайте також: Топ-3 дієвих лайфхаки для покращення сну

Читання може підвищити когнітивні функції

Занурення у світ книг не лише доставляє задоволення, але й служить чудовим тренуванням для вашого інтелекту. Регулярне читання сприяє зміцненню пам’яті та розвитку когнітивних здібностей, що допомагає підтримувати розум у тонусі.

Крім того, наукові спостереження вказують на те, що систематичне читання може знижувати ризик зниження когнітивних функцій. Цей процес також сприяє поліпшенню навичок критичного мислення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали електронна чи паперова книга буде кращою для читання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!