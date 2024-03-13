Улучшит сон: ученые назвали три аргумента в пользу вечернего чтения

Погружение в мир литературы перед сном может оказаться не только приятным, но и полезным занятием. Оно не только способствует укреплению вашего здоровья, но и улучшает качество сна. Такое простое изменение в вечернем ритуале может оказать заметное влияние на ваше самочувствие.

Видео дня

Любовь к чтению объединяет миллионы людей во всем мире. Это увлечение позволяет открывать новые миры или погружаться в уже знакомые истории. Чтение перед сном не только расслабляет, но и оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние пишет Real Simple.

Чтение перед сном имеет многочисленные преимущества

Оно помогает расслабиться и быстрее уснуть, особенно если вы не читаете до поздней ночи.

Для многих людей, испытывающих затруднение с засыпанием, книга может стать отличным средством для погружения в сон, поскольку она способствует естественной сонливости. Обычно здоровому взрослому человеку нужно от 10 до 20 минут, чтобы уснуть, и чтение может этот процесс ускорить.

Читайте также: 5 эффективных советов, как научиться быстро читать

Одно исследование выявило, что чтение книг на ночь может способствовать лучшему сну. Однако важно отметить, что этот эффект может быть снижен, если использовать электронные гаджеты. Лучший выбор для улучшения качества сна – это традиционная бумажная книга.

С другой стороны, чтение с экрана перед сном может привести к тому, что вы получите больше вреда, чем пользы.

Процесс чтения может снизить стресс

Чтение также может являться эффективным средством для снижения уровня стресса. Если вы испытываете затруднение с засыпанием из-за активности мыслей в вашей голове, погружение в мир книг может помочь вам расслабиться. Интересно, но даже краткая читательская сессия в шесть страниц может снизить стресс на 68%, что более эффективно, чем многие другие методы релаксации.

При этом, учитывая, что средний темп чтения составляет одну страницу в минуту, вам не понадобится много времени для развития этой полезной привычки.

Читайте также: Топ-3 действенных лайфхака для улучшения сна

Чтение может повысить когнитивные функции

Погружение в мир книг не только доставляет удовольствие, но и служит отличной тренировкой для вашего интеллекта. Регулярное чтение способствует укреплению памяти и развитию когнитивных способностей, что помогает поддерживать разум в тонусе.

Кроме того, научные наблюдения указывают на то, что систематическое чтение может снижать риск понижения когнитивных функций. Этот процесс также способствует улучшению навыков критического мышления.

Напомним, ранее мы рассказывали электронная или бумажная книга будет лучше для чтения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !