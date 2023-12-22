Вживав стероїди: 5 фактів про Арнольда Шварценеггера 

Арнольд Шварценеггер, легендарний бодибілдер і семиразовий Містер Олімпія, розкрив цікаві подробиці про свою фітнес-подорож. UAportal розповідає деякі подробиці.

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Цілеспрямованість з раннього віку

У шкільні роки пристрасть Шварценеггера до бодибілдинг сформувалася, коли він захоплювався м'язистими іконами, такими як Редж Парк. У підлітковому віці він приєднався до групи важкоатлетів і борців, які часто відвідували місцеве озеро, і це врешті-решт привело його до Атлетичного союзу, тренажерного залу в Граці, Австрія.

Типовий день підлітка Шварценеггера включав три години в спортзалі, де він завзято відстежував свій прогрес на дерев'яній стіні крейдяними лініями, що представляли кожен підйом, виконаний для різних груп м'язів.

Досягнення пропорційної симетрії

Незважаючи на початковий успіх, Шварценеггер отримав цінні поради від свого наставника, Вага Беннета, який зауважив, що йому потрібно працювати над розвитком своїх ніг. Вражаючі біцепси Шварценеггера затьмарювали литкові м'язи, що призводило до незбалансованого вигляду.

Прислухавшись до порад Беннетта, він скоригував свій тренувальний режим, щоб зосередитися на всіх групах м'язів в рівній мірі. Ця зміна принесла свої плоди, привівши його до перемоги на конкурсі "Містер Всесвіт" у 1967 році.

Невдача, яка підштовхнула до вдосконалення

Хоча Шварценеггер здобув перемогу на конкурсі "Містер Всесвіт" у 1967 році, наступного року він зіткнувся з розчаруванням на американській версії конкурсу в Маямі.

Потім Арнольд переїхав до Лос-Анджелеса і тісно співпрацював з відомими бодибілдерами та тренерами, які визнали його потенціал і підкреслили важливість форми.

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Збалансований підхід до харчування

Шварценеггер зізнається, що ніколи не був надмірно одержимий відстеженням калорій або жорстким дотриманням певної дієти. Замість цього він надає перевагу отриманню достатньої кількості білка і відкладає споживання їжі на більш пізній час, щоб підтримати процес схуднення.

Відверте визнання вживання стероїдів

Обговорюючи свою професійну кар'єру бодибілдер, Шварценеггер відверто визнає, що "експериментував" зі стероїдами. Він підкреслює, що використовував їх під наглядом лікаря і з дотриманням суворих рекомендацій, з циклами тривалістю лише чотири місяці на рік.

Арнольд також підкреслює, що лише близько 5% його прогресу можна віднести до вживання стероїдів. Також він відкрито говорить про небезпеку, пов'язану з вживанням психоактивних речовин, і про те, як це може вплинути на здоров'я в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, серед зірок є й ті, хто може не тільки талановито втілити на екрані будь-який образ, але ще й відмовляються від послуг каскадерів, воліючи все робити самостійно.

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