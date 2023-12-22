Употреблял стероиды: 5 фактов об Арнольде Шварценеггере

Арнольд Шварценеггер, легендарный бодибилдер и семикратный Мистер Олимпия, раскрыл интересные подробности о своем фитнес-путешествии. UAportal рассказывает некоторые подробности.

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Целеустремленность с раннего возраста

В школьные годы страсть Шварценеггера к бодибилдингу сформировалась, когда он увлекался мускулистыми иконами, такими как Редж Парк. В подростковом возрасте он присоединился к группе тяжеловесов и борцов, часто посещавших местное озеро, и это в конце концов привело его к Атлетическому союзу, тренажерному залу в Граце, Австрия.

Типичный день подростка Шварценеггера включал три часа в спортзале, где он упорно отслеживал свой прогресс на деревянной стене меловыми линиями, представлявшими каждый подъем, выполненный для разных групп мышц.

Достижение пропорциональной симметрии

Несмотря на первоначальный успех, Шварценеггер получил ценные советы от своего наставника, Вес Беннета, который заметил, что ему нужно работать над развитием своих ног. Впечатляющие бицепсы Шварценеггера омрачали икроножные мышцы, что приводило к несбалансированному виду.

Прислушавшись к советам Беннетта, он скорректировал свой тренировочный режим, чтобы сосредоточиться на всех группах мышц в равной степени. Это изменение принесло свои плоды, приведя его к победе на конкурсе "Мистер Вселенная" в 1967 году.

Неудача, которая подтолкнула к усовершенствованию

Хотя Шварценеггер одержал победу на конкурсе "Мистер Вселенная" в 1967 году, в следующем году он столкнулся с разочарованием на американской версии конкурса в Майами.

Затем Арнольд переехал в Лос-Анджелес и тесно сотрудничал с известными бодибилдерами и тренерами, которые признали его потенциал и подчеркнули важность формы.

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Сбалансированный подход к питанию

Шварценеггер признается, что никогда не был чрезмерно одержим отслеживанием калорий или жестким соблюдением определенной диеты. Вместо этого он предпочитает получить достаточное количество белка и откладывает потребление пищи на более позднее время, чтобы поддержать процесс похудения.

Откровенное признание употребления стероидов

Обсуждая свою профессиональную карьеру бодибилдер, Шварценеггер откровенно признает, что "экспериментировал" со стероидами. Он подчеркивает, что использовал их под наблюдением врача и с соблюдением строгих рекомендаций, с циклами длительностью всего четыре месяца в году.

Арнольд также подчеркивает, что только около 5% его прогресса можно отнести к употреблению стероидов. Также он открыто говорит об опасности, связанной с употреблением психоактивных веществ и о том, как это может повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе.

Напомним, среди звезд есть и те, кто может не только талантливо реализовать на экране любой образ, но еще и отказываются от услуг каскадеров, предпочитая все делать самостоятельно.

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