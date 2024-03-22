В Украине заработают группы для психологической поддержки семей, в которых есть пленные и погибшие военнослужащие

В Україні стартують ініціативи з психологічної допомоги для родин, які зіткнулися з полоном або втратою близьких на військовій службі.

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Про це повідомило всеукраїнське об’єднання Vesta у Facebook. Також зазначено, що подібні групи створені й для українських військових, що були звільнені з полону.

"Усього планується зібрати 12 груп, кожна з яких матиме 10 зустрічей. Зустрічі відбуватимуться в онлайн-форматі, тож ваша геолокація не має значення",– повідомляють організатори.

Проводити зустрічі будуть:

Психотерапевт – Пилип Духлій;

Психологиня, травмотерапевтка – Тетяна Ціленко;

Психологиня – Валентина Проніна;

Психологиня – Іванна Ковальчук.

"На групах ми робимо все так, аби ви відчували себе у безпеці, де вас оточують люди зі схожим досвідом і розуміють, що ви проживаєте. Тут ви можете поділитися своїми емоціями та почуттями, способами впоратися із ситуацією і перейняти досвід інших. Можете обговорити всі складні і кризові ситуації, жартувати, якщо вам захочеться, і знати, що вас ніхто не засудить", – наголошують у волонтерському об’єднанні.

Щоби стати учасником груп підтримки для колишніх військовополонених, близьких полонених, загиблих та зниклих безвісти, потрібно зареєструватися.

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