В Украине заработают группы для психологической поддержки семей, в которых есть пленные и погибшие военнослужащие
В Україні стартують ініціативи з психологічної допомоги для родин, які зіткнулися з полоном або втратою близьких на військовій службі.
Про це повідомило всеукраїнське об’єднання Vesta у Facebook. Також зазначено, що подібні групи створені й для українських військових, що були звільнені з полону.
"Усього планується зібрати 12 груп, кожна з яких матиме 10 зустрічей. Зустрічі відбуватимуться в онлайн-форматі, тож ваша геолокація не має значення",– повідомляють організатори.
Проводити зустрічі будуть:
- Психотерапевт – Пилип Духлій;
- Психологиня, травмотерапевтка – Тетяна Ціленко;
- Психологиня – Валентина Проніна;
- Психологиня – Іванна Ковальчук.
"На групах ми робимо все так, аби ви відчували себе у безпеці, де вас оточують люди зі схожим досвідом і розуміють, що ви проживаєте. Тут ви можете поділитися своїми емоціями та почуттями, способами впоратися із ситуацією і перейняти досвід інших. Можете обговорити всі складні і кризові ситуації, жартувати, якщо вам захочеться, і знати, що вас ніхто не засудить", – наголошують у волонтерському об’єднанні.
Щоби стати учасником груп підтримки для колишніх військовополонених, близьких полонених, загиблих та зниклих безвісти, потрібно зареєструватися.
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