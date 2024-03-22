В Украине заработают группы для психологической поддержки семей, в которых есть пленные и погибшие военнослужащие

В Украине стартуют инициативы психологической помощи для семей, которые столкнулись с пленом или потерей близких на военной службе.

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Об этом сообщило всеукраинское объединение Vesta в Facebook. Также отмечено, что подобные группы созданы и для украинских военных, освобожденных из плена.

"Всего планируется собрать 12 групп, каждая из которых будет иметь 10 встреч. Встречи будут проходить в онлайн-формате, поэтому ваша геолокация не имеет значения", – сообщают организаторы.

Проводить встречи будут:

Психотерапевт – Филипп Духлий;

Психологи, травмотерапевт – Татьяна Циленко;

Психолог – Валентина Пронина;

Психолог – Иван Ковальчук.

"На группах мы делаем все так, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, где вас окружают люди с похожим опытом и понимают, что вы проживаете. Здесь можно поделиться своими эмоциями и чувствами, способами справиться с ситуацией и перенять опыт других. Можете обсудить все сложные и кризисные ситуации, шутить, если вам захочется, и знать, что вас никто не осудит", – отмечают волонтерском объединении.

Чтобы стать участником групп поддержки для бывших военнопленных, близких пленных, погибших и пропавших без вести, нужно зарегистрироваться.

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