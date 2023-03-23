Військові фільми 2000-х років: сюжет захоплює подих

UAportal підготував добірку найкращих військових фільмів, випущених у період з 2001 по 2008 рік. Від захоплюючих трилерів до жалюгідних драм, ці фільми досліджують широкий спектр тем і питань.

Чорний яструб

Рейтинг IMDB 8

Жанр: Війна

Країна: США; Тривалість: 144 хвилини; Рік: 2001

Продюсер: Джеррі Брукхаймер

Фільм "Чорний яструб" – це напружена військова драма, дія якої відбувається під час американської інтервенції у Сомалі у 1993 році. У фільмі розповідається про групу рейнджерів та солдатів загону "Дельта", чиє завдання зривається, коли вони потрапляють у засідку військ Сомалі.

Відео дня

Незважаючи на похмуру тематику, фільм отримав високу оцінку за напружені бойові епізоди та вражаючі візуальні ефекти. Фільм був номінований на чотири премії "Оскар", зокрема за найкращу режисуру для Рідлі Скотта.

Володар бурі

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Військовий

Країна: США; Тривалість: 2г 15м; Рік: 2008

Продюсер: Кетрін Бігелоу

Дія фільму "Поручитель" відбувається під час війни в Іраку. У ньому розповідається про команду з трьох фахівців зі знешкодження бомб армії США, які, намагаючись вижити, прокладають собі шлях через саморобні вибухові пристрої та інші вибухові речовини. Фільм був номінований на дев'ять премій "Оскар", включаючи "Кращу картину", і отримав шість із них, що робить його одним із найвідоміших військових фільмів, коли-небудь створених.

Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття

Рятівний світанок

Рейтинг IMDB 7

Жанр: Біографія / Драма / Війна

Країна: США; Тривалість: 126 хвилин; Рік: 2006

Продюсер: Крістіан Бейл

Фільм розповідає історію Дітера Денглера – німецько-американського льотчика-винищувача, збитого під час першого польоту над Лаосом під час війни у В'єтнамі. Він разом зі своїм товаришем по полоні Юджином ДеБруїном приступає до реалізації зухвалого плану втечі, намагаючись вибратися живими через ворожу територію, уникаючи захоплення місцевими силами, вороже налаштованими до них через їхнє американське походження.

Морпіхи

Рейтинг IMDB 7

Жанр: Війна / Драма

Країна: США; Тривалість: 125 хвилин; Рік: 2005

Продюсер: Сем Мендес

"Морпіхи" досліджує участь Корпусу морської піхоти США в операції "Буря в пустелі" через мемуари Ентоні Своффорда, де він розповідає про свій досвід підготовки в суворих умовах перед відправкою до пустелі Кувейту, де нудьга, розчарування, розгубленість стають невід'ємною частиною життя. Фільм режисера Сема Мендеса яскраво передає життя в американському таборі під час матері всіх місій.

Листи з Іводзими

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Драма / Війна

Країна: Японія; Тривалість: 2 год 15 хв; Рік виконання: 2006

Продюсер: Клінт Іствуд

"Листи з Іводзима" – знято на основі листів солдатів, які служили на острові Іводзима під час Другої світової війни, серед яких генерал Тадамічі Курібаясі, зображений Кеном Ватанабе. Він виділяється своїм глибоким розумінням та повагою до американців як до ворогів – на відміну від багатьох інших, зображених тут. Це робить його ще людянішим протягом усього фільму, який також проливає світло на те, що відчували обидві сторони перед вступом у бій один з одним.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !