Военные фильмы 2000-х годов: сюжет захватывает дыхание

UAportal подготовил подборку лучших военных фильмов, выпущенных в период с 2001 по 2008 год. От захватывающих триллеров до душещипательных драм, эти фильмы исследуют широкий спектр тем и вопросов.

Черный ястреб

Рейтинг IMDB 8

Жанр: Война

Страна: США; Продолжительность: 144 минуты; Год: 2001

Продюсер: Джерри Брукхаймер

Фильм "Черный ястреб" – это напряженная военная драма, действие которой происходит во время американской интервенции в Сомали в 1993 году. В фильме рассказывается о группе рейнджеров и солдат отряда "Дельта", чье задание срывается, когда они попадают в засаду сомалийских войск.

Видео дня

Несмотря на мрачную тематику, фильм получил высокую оценку за напряженные боевые эпизоды и впечатляющие визуальные эффекты. Фильм был номинирован на четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую режиссуру для Ридли Скотта.

Повелитель бури

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Военный

Страна: США; Продолжительность: 2ч 15м; Год: 2008

Продюсер: Кэтрин Бигелоу

Действие фильма "Поручитель" происходит во время войны в Ираке. В нем рассказывается о команде из трех специалистов по обезвреживанию бомб армии США, которые, пытаясь выжить, прокладывают себе путь через самодельные взрывные устройства и другие взрывчатые вещества. Фильм был номинирован на девять премий "Оскар", включая "Лучшую картину", и получил шесть из них, что делает его одним из самых известных военных фильмов, когда-либо созданных.

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Спасительный рассвет

Рейтинг IMDB 7

Жанр: Биография / Драма / Война

Страна: США; Продолжительность: 126 минут; Год: 2006

Продюсер: Кристиан Бэйл

Фильм рассказывает историю Дитера Денглера – немецко-американского летчика-истребителя, сбитого во время первого полета над Лаосом во время войны во Вьетнаме. Он вместе со своим товарищем по плену Юджином ДеБруином приступает к реализации дерзкого плана побега, пытаясь выбраться живыми через вражескую территорию, избегая захвата местными силами, враждебно настроенными к ним из-за их американского происхождения.

Морпехи

Рейтинг IMDB 7

Жанр: Война / Драма

Страна: США; Продолжительность: 125 минут; Год: 2005

Продюсер: Сэм Мендес

"Морпехи" исследует участие Корпуса морской пехоты США в операции "Буря в пустыне" через мемуары Энтони Своффорда, где он рассказывает о своем опыте подготовки в суровых условиях перед отправкой в пустыню Кувейта, где скука, разочарование, растерянность становятся неотъемлемой частью жизни. Фильм режиссера Сэма Мендеса ярко передает жизнь в американском лагере во время "матери всех миссий".

Письма с Иводзимы

Рейтинг IMDB : 8 .1

Жанр: Драма / Война

Страна: Япония; Продолжительность: 2 ч 15 мин; Год выпуска: 2006

Продюсер: Клинт Иствуд

"Письма с Иводзимы" – снят на основе писем солдат, служивших на острове Иводзима во время Второй мировой войны, среди которых генерал Тадамичи Курибаяси, изображенный Кеном Ватанабе. Он выделяется своим глубоким пониманием и уважением к американцам как к врагам – в отличие от многих других, изображенных здесь. Это делает его еще более человечным на протяжении всего фильма, который также проливает свет на то, что чувствовали обе стороны перед вступлением в бой друг с другом.

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