Виросте велика та солодка: як правильно саджати полуницю

Хочете вирощувати смачну полуницю просто в себе на ділянці, але не знаєте, з чого почати? UaPortal підготував кілька порад, як правильно висаджувати полуницю.

Перш за все, рекомендується саджати розсаду полуниці на початку весни – це дасть рослинам достатньо часу для розвитку. Обирайте якісні саджанці та звертайте увагу на їх вигляд: коренева шийка рослини повинна бути близько 6 мм в діаметрі, а на розсаді має бути близько 5 листочків. Якщо коріння сухе, його можна потримати в ємності з водою протягом 20 – 40 хвилин і додати до неї стимулятор росту.

Перед висадкою на грядку розсаду варто тримати у відкритому ящику в тіні. Щоб підготувати ділянку під полуницю, потрібно знищити бур'яни і торішні рослинні залишки, розрівняти граблями і вибрати чорнозем з доданням золи. Торф не підходить для висадки полуниці, також слід уникати кислого ґрунту.

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Розсаду полуниці висаджують в лунки, розташовані на відстані 30 см одна від одної, глибиною 7–10 см. У кожну лунку наливають півлітра води перед висадкою рослин. Потрібно ретельно розправити корені і акуратно присипати рослини землею, не заглиблюючи їхні верхівкові бруньки. Важливо не заглиблювати сильно рослини в грунт. Немає різниці, в який ґрунт висаджувати полуницю – сухий чи вологий.

Після посадки полийте саджанці, якщо ви не робити цього попередньо. Забороняється саджати полуницю після пасльонових культур, зате ідеально підійде місце, де росли злаки.

Регулярно прополюйте грядки, щоб бур‘яни не зменшили ваш врожай.

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