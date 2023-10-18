WhatsApp або Telegram: що обрати та яка в них різниця

UAportal підготував детальний аналіз порівняння Telegram і WhatsApp, зосередившись на важливих елементах, які можуть допомогти користувачам вирішити, який додаток для обміну повідомленнями найкраще відповідає їхнім уподобанням і потребам. Відкрийте для себе знання про функції, аспекти конфіденційності та можливості обміну повідомленнями цих широко використовуваних платформ.

Конфіденційність

Коли йдеться про конфіденційність і безпеку, Telegram вирізняється наскрізним шифруванням усіх повідомлень, що гарантує, що доступ до них отримає лише той, кому вони призначені. Для порівняння, WhatsApp також забезпечує наскрізне шифрування, але Telegram пропонує унікальну функцію "Секретні чати", яка дозволяє підвищити рівень конфіденційності та самознищення повідомлень.

Обмін файлами

І Telegram, і WhatsApp мають відмінні можливості для обміну файлами, хоча і з деякими варіаціями. Telegram дозволяє легко передавати більші файли, до 2 ГБ, що підходить для обміну фотографіями та відео високої роздільної здатності. З іншого боку WhatsApp має обмеження на розмір файлу в 100 МБ, що робить його менш зручним для обміну файлами між контактами.

Обмеження

Що стосується групових чатів і каналів, то Telegram і WhatsApp надають схожі функціональні можливості. Однак Telegram виділяється тим, що в одній групі може бути більше учасників (до 200 000), тоді як WhatsApp має нижчий ліміт – 256 учасників. Крім того, Telegram пропонує публічні канали, де користувачі можуть підписатися на теми, що їх цікавлять, що сприяє створенню спільноти в додатку.

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Доступ на різних пристроях

І Telegram, і WhatsApp доступні для пристроїв на iOS і Android, але Telegram виходить за рамки, пропонуючи нативні додатки для Windows, macOS і Linux. Таким чином, він задовольняє потреби користувачів, які віддають перевагу обміну повідомленнями зі своїх настільних комп'ютерів або ноутбуків, забезпечуючи більш універсальний досвід роботи на різних пристроях.

Належність до організацій

Однією з помітних відмінностей між Telegram і WhatsApp є їхня структура власності та бізнес-моделі. Telegram працює як незалежна організація, що фінансується виключно її засновником, забезпечуючи захист даних користувачів і уникаючи отримання прибутку від цього. На противагу цьому, WhatsApp належить Facebook, що викликає занепокоєння щодо конфіденційності та практики збору даних.

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