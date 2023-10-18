WhatsApp или Telegram: что выбрать и какая у них разница

UAportal подготовил детальный анализ сравнения Telegram и WhatsApp, сосредоточившись на важных элементах, которые могут помочь пользователям решить, какое приложение для обмена сообщениями лучше всего соответствует их предпочтениям и потребностям. Откройте для себя знания о функциях, аспектах конфиденциальности и возможностях обмена сообщениями этих широко используемых платформ.

Конфиденциальность

Когда речь идет о конфиденциальности и безопасности, Telegram отличается сквозным шифрованием всех сообщений, что гарантирует, что доступ к ним получит только тот, кому они предназначены. Для сравнения, WhatsApp также обеспечивает сквозное шифрование, но Telegram предлагает уникальную функцию "Секретные чаты", позволяющую повысить уровень конфиденциальности и самоуничтожения сообщений.

Обмен файлами

И Telegram, и WhatsApp обладают отличными возможностями для обмена файлами, хотя и с некоторыми вариациями. Telegram позволяет легко передавать большие файлы до 2 ГБ, что подходит для обмена фотографиями и видео высокого разрешения. С другой стороны, WhatsApp имеет ограничение на размер файла в 100 МБ, что делает его менее удобным для обмена файлами между контактами.

Ограничение

Что касается групповых чатов и каналов, то Telegram и WhatsApp предоставляют схожие функциональные возможности. Однако Telegram выделяется тем, что в одной группе может быть больше участников (до 200 000), тогда как WhatsApp имеет более низкий лимит – 256 участников. Кроме того, Telegram предлагает публичные каналы, где пользователи могут подписаться на интересующие их темы, что способствует созданию сообщества в приложении.

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Доступ на разных устройствах

И Telegram, и WhatsApp доступны для устройств на iOS и Android, но Telegram выходит за рамки, предлагая нативные приложения для Windows, MacOS и Linux. Таким образом, он удовлетворяет потребности пользователей, предпочитающих обмен сообщениями со своих настольных компьютеров или ноутбуков, обеспечивая более универсальный опыт работы на различных устройствах.

Принадлежность к организациям

Одним из заметных отличий между Telegram и WhatsApp является их структура собственности и бизнес-модели. Telegram работает как независимая организация, финансируемая исключительно ее учредителем, обеспечивая защиту данных пользователей и избегая получения прибыли от этого. В противоположность этому, WhatsApp принадлежит Facebook, что вызывает беспокойство по поводу конфиденциальности и практики сбора данных.

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