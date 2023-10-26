Xiaomi випускає смартфон Redmi 13C 5G з процесором MediaTek Dimensity 6100+

Ентузіасти Xiaomi, приготуйтеся до захоплюючих новин! Xiaomi готується до запуску довгоочікуваного смартфона Redmi 13C 5G, який виводить серію Redmi на новий рівень зв'язку та продуктивності.

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Ключові особливості

Redmi 13C 5G, ідентифікований за номерами моделей 23124RN87C (Китай), 23124RN87G (глобальний ринок) та 23124RN87I (Індія), має намір здійснити революцію на ринку смартфонів середнього класу.

Серцем цього потужного пристрою є новий восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 6100+, який дебютував на початку цього літа. Завдяки чудовій максимальній тактовій частоті ядра 2,95 ГГц і графіці Mali-G77 MC9 цей чіпсет обіцяє забезпечити виняткову продуктивність для бездоганної роботи користувачів.

Захоплюйте світ у високій роздільній здатності

Любителі фотографії будуть раді дізнатися, що Redmi 13C 5G може похвалитися приголомшливою 50-мегапіксельною камерою, яка гарантує, що кожна мить може бути зафіксована в найдрібніших деталях.

Незалежно від того, чи знімаєте ви захоплюючі пейзажі або приголомшливі портрети, цей смартфон впорається з будь-яким завданням.

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Сучасна зручність з USB-C

Xiaomi продовжує впроваджувати сучасні технології, включивши порт USB-C для зарядки. Попрощайтеся з клопотами, пов'язаними з тим, як правильно під'єднати зарядний пристрій; USB-C пропонує зручність реверсивного підключення.

Досконалість програмного забезпечення

Redmi 13C 5G працює під управлінням MIUI 14, індивідуальної оболонки Android від Xiaomi, заснованої на Android 14. Це означає, що ви матимете доступ до найновіших функцій та вдосконалень, забезпечуючи безперебійну та багатофункціональну роботу користувача.

Дата виходу

Хоча Xiaomi офіційно не оголосила дату запуску Redmi 13C 5G, джерела припускають, що він може бути представлений разом з Redmi 13C 4G. Слідкуйте за оновленнями, оскільки презентація очікується наприкінці цього або на початку наступного місяця.

Нагадаємо, iPhone став одним з найпопулярніших смартфонів у світі, пропонуючи широкий спектр функцій і можливостей. Однак, як і будь-який інший пристрій, він має свої плюси і мінуси.

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