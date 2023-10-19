Забудьте про павуків у домі: як позбутися небажаних гостей

Вивести павуків з дому можна за допомогою легких порад. UAportal з'ясував практичні методи, які допоможуть позбутися павуків і підтримувати чистоту вашої оселі.

Підтримуйте порядок

Щоб ефективно позбутися павуків у вашому домі, підтримуйте чистоту і порядок. Регулярно прибирайте та витирайте пил, приділяючи особливу увагу кутам, стелі та темним місцям, де ховаються павуки. Негайно прибирайте крихти їжі або пролиту рідину, щоб не приваблювати інших комах, якими харчуються павуки.

Заклеюйте щілини

Заклейте всі щілини та отвори у вашій оселі, щоб павуки не могли проникнути всередину. Перевірте, чи немає щілин навколо вікон, дверей, труб і вентиляційних отворів. Заклейте їх герметиком або щільною стрічкою, це допоможе не допустити проникнення павуків та інших шкідників.

Прибирайте сміття

Приберіть зовнішнє сміття та ландшафтні матеріали, які можуть слугувати схованками або місцями для гніздування павуків. Приберіть листя, дрова або сміття біля фундаменту вашого будинку. Обріжте рослини, кущі та дерева, які торкаються або знаходяться близько до вашого будинку, щоб зменшити кількість місць для схованок павуків.

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Використовуйте засоби від шкідників

Використовуйте натуральні засоби від павуків, такі як м'ятна олія, оцет або суміш води та ефірних олій. Розпилюйте ці речовини навколо дверних прорізів, вікон і входів, щоб відлякати павуків. Також можна розкласти невеликі пакетики з лавандою, кедровою стружкою або гвоздикою в місцях появи павуків.

Використовуйте пастки

Подумайте про використання липких пасток або павуколовок. Розмістіть ці пастки в кутах, уздовж плінтусів або поблизу місць активності павуків. Це допоможе безпечно видалити спійманих павуків, не завдаючи їм шкоди і не використовуючи хімікатів.

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