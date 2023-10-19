Забудьте о пауках в доме: как избавиться от нежелательных гостей

Вывести пауков из дома можно с помощью легких советов. UAportal выяснил практические методы, которые помогут избавиться от пауков и поддерживать чистоту вашего дома.

Поддерживайте порядок

Чтобы эффективно избавиться от пауков в вашем доме, поддерживайте чистоту и порядок. Регулярно убирайте и вытирайте пыль, уделяя особое внимание углам, потолку и темным местам, где прячутся пауки. Немедленно убирайте крошки пищи или разлитую жидкость, чтобы не привлекать других насекомых, которыми питаются пауки.

Заклеивайте щели

Заклейте все щели и отверстия в вашем доме, чтобы пауки не могли проникнуть внутрь. Проверьте, нет ли щелей вокруг окон, дверей, труб и вентиляционных проемов. Заклейте их герметиком или плотной лентой, что поможет не допустить проникновения пауков и других вредителей.

Убирайте мусор

Уберите внешний мусор и ландшафтные материалы, которые могут служить тайниками или местами для гнездования пауков. Уберите листья, дрова или мусор у фундамента вашего дома. Обрежьте растения, кустарники и деревья, которые касаются или находятся близко к вашему дому, чтобы уменьшить количество мест для тайников пауков.

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Используйте средства от вредителей

Используйте натуральные средства от пауков, таких как мятное масло, уксус или смесь воды и эфирных масел. Распыляйте эти вещества вокруг дверных проемов, окон и входов, чтобы отпугнуть пауков. Также можно разложить небольшие пакетики с лавандой, кедровой стружкой или гвоздикой в местах появления пауков.

Используйте ловушки

Подумайте об использовании липких ловушек или пауколовок. Разместите эти ловушки в углах, вдоль плинтусов или вблизи мест активности пауков. Это поможет безопасно удалить пойманных пауков, не причиняя им вреда и не используя химикатов.

Напомним, в США нашли паука, который имел "слуховой аппарат".

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