Почему к счастью увидеть паука утром, но нельзя заметать вечером

Суеверия и запреты играют важную роль в формировании культурной идентичности и поддержании культурной преемственности. В украинской культуре существует множество суеверий, которые, как считается, приносят удачу, и они передаются из поколения в поколение. UAportal подготовил гид по некоторым наиболее распространенным в украинской культуре суевериям, которые указывают на добро.

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Согласно украинской традиции, считается удачей увидеть утром паука. Считается, что если увидеть паука в начале дня, то весь оставшийся день будет удачным. Считается также, что пауки приносят в дом богатство и процветание. Это суеверие уходит корнями в древний украинский фольклор, где пауки считались защитниками дома.

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У украинцев существует запрет на ношение одежды наизнанку. Считается, что ношение одежды наизнанку приносит несчастье и удачу. Этот запрет основан на том, что в одежде живет душа, и выворачивать ее наизнанку считается неуважительным.

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Также считается, что дарить в подарок нож или любой острый предмет – плохая примета, поскольку считается, что это разрывает отношения между дарителем и получателем.

Наконец, украинцы верят, что если вы услышите пение кукушки, нужно трижды обернуться и загадать желание. Считается, что если не повернуться, то желание не сбудется.

Украинцы также верят, что если подмести дом после захода солнца, то выметешь удачу. Украинцы также верят, что если в дом залетела птица, то это знак удачи, но только если она вылетит обратно. Если же она остается в доме, то это знак несчастья.

Раньше мы писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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