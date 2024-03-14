Засяє як новий: простий та швидкий спосіб почистити екран комп'ютера домашніми засобами

Навіщо потрібен монітор із з високою роздільною здатністю, коли він забруднений слідами від пальців та пилом, що перешкоджають видимості? Нема потреби витрачатися на спеціалізовані очисні засоби для комп’ютера. Ви можете використовувати звичайні побутові предмети, щоб легко відновити чистоту екрана, і він швидко повернеться до первісного стану.

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Проте, при чищенні екрану важливо бути акуратним, аби уникнути пошкоджень. Всі подробиці про те, як правильно очистити дисплей вашого ПК розповідає UAportal.

Як не варто чистити екран комп'ютера

Перед тим, як приступити до очищення екрану, ознайомтеся з декількома важливими заборонами.

Завжди використовуйте злегка зволожену серветку для витирання. Сильно намочена тканина може спричинити проникнення вологи всередину та вивести з ладу екран.

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Уникайте використання чистячих засобів, що містять спирт чи аміак, адже вони можуть агресивно вплинути на поверхню монітора.

Засоби для миття вікон чи полірування також не підходять для дисплеїв, оскільки вони можуть залишити розводи та подряпини.

Використання кухонних рушників чи губок не рекомендується через їх шорсткість, яка може залишити подряпини та волокна на екрані.

Також не варто намагатися видалити великі частки бруду за допомогою нігтів.

Як правильно очистити екран ПК

Перед початком чищення, обов’язково від’єднайте комп’ютер чи лептоп від електромережі, щоб запобігти ризику електричного ураження.

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Використовуйте м’яку, трохи вологу тканину з мікрофібри для делікатного видалення пилу з поверхні дисплея. Ватні палички будуть корисними для чистки куточків та інших труднодоступних місць.

Починайте протирати екран зверху вниз, щоб уникнути розповсюдження бруду. Уникайте кругових рухів, які можуть лише розмащувати його.

Якщо ви помітили на екрані стійкі забруднення або сліди від пальців, скористайтеся м’яким розчином, приготованим з дистильованої води та оцту у пропорції 1 до 1. Нанесіть його на тканину, а потім акуратно протріть екран. Уникайте безпосереднього нанесення розчину на монітор, щоб не спричинити пошкодження через надлишок вологи.

Нагадаємо, раніше ми давали корисні поради, які допоможуть, якщо у вас шумить комп'ютер.

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