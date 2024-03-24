Здоровий сніданок, який полюблять навіть діти: рецепт яблучно-морквяних оладок

Залучити увагу дітлахів до овочевих страв може бути викликом. Проте, якщо озброїтись правильними рецептами, то це може стати цілком посильним завданням, ба більше, їм навіть сподобається і вони проситимуть добавки.

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Спробуйте приготувати оладки з моркви та яблук. Рецепт не вимагає багато часу, ідеально підходять для ранкового столу чи як перекус протягом дня, пише "Say7".

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Як приготувати яблучно-морквяні оладки

Що нам знадобиться:

500 г яблук;

300 г моркви;

2 яйця;

30-50 г цукру;

50 г борошна;

олія;

Приготування:

Нашаткуйте моркву за допомогою кухонної тертки. Очистіть яблука від шкірки, видаліть насіння та натріть на тертці середньої грубості. У глибокій мисці збийте яйця з цукром до однорідності, потім додайте до суміші натерті яблука. Введіть туди ж натерту моркву, ретельно перемішайте. Поступово всипте борошно, продовжуючи перемішування до отримання однорідної маси. Розігрійте сковороду з маслом, викладіть тісто ложкою, формуючи оладки. Обсмажуйте їх з обох боків протягом 5-7 хвилин до появи апетитної золотистої скоринки.

Смачного!

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